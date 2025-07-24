Экс-прокурор займется в уральском полпредстве вопросами безопасности

Экс-прокурор Белоярской межрайонной прокуратуры Александр Щибрик стал главой департамента по вопросам безопасности аппарата полпреда президента РФ в УрФО. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. Распоряжение о назначении 22 июля подписал полпред Артем Жога.
Щибрику 47 лет. Родился он в Москве. Выпускник Уральской юридической академии. В возрасте 22-х лет, начал работать юрисконсультом на Уральском электромеханическом заводе («Росатом»). После был следователем, старшим следователем прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2005 года был назначен помощником прокурора Свердловской области по надзору за деятельностью органов безопасности, а в 2008 году вступил в должность Белоярского межрайонного прокурора. С марта 2018 года Щибрик работает в аппарате полпреда в УрФО.
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