24 июля 2025

Экс-прокурор займется в уральском полпредстве вопросами безопасности

Начальником департамента по вопросам безопасности в полпредстве УрФО стал Щибрик
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Щибрик в 2008 году был назначен прокурором в Белоярском ГО
Александр Щибрик в 2008 году был назначен прокурором в Белоярском ГО Фото:

Экс-прокурор Белоярской межрайонной прокуратуры Александр Щибрик стал главой департамента по вопросам безопасности аппарата полпреда президента РФ в УрФО. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. Распоряжение о назначении 22 июля подписал полпред Артем Жога. 

Щибрику 47 лет. Родился он в Москве. Выпускник Уральской юридической академии. В возрасте 22-х лет, начал работать юрисконсультом на Уральском электромеханическом заводе («Росатом»). После был следователем, старшим следователем прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2005 года был назначен помощником прокурора Свердловской области по надзору за деятельностью органов безопасности, а в 2008 году вступил в должность Белоярского межрайонного прокурора. С марта 2018 года Щибрик работает в аппарате полпреда в УрФО.  

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Экс-прокурор Белоярской межрайонной прокуратуры Александр Щибрик стал главой департамента по вопросам безопасности аппарата полпреда президента РФ в УрФО. Информация об этом появилась на официальном сайте полпредства. Распоряжение о назначении 22 июля подписал полпред Артем Жога.  Щибрику 47 лет. Родился он в Москве. Выпускник Уральской юридической академии. В возрасте 22-х лет, начал работать юрисконсультом на Уральском электромеханическом заводе («Росатом»). После был следователем, старшим следователем прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. С 2005 года был назначен помощником прокурора Свердловской области по надзору за деятельностью органов безопасности, а в 2008 году вступил в должность Белоярского межрайонного прокурора. С марта 2018 года Щибрик работает в аппарате полпреда в УрФО.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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