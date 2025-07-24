Стал известен еще один звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Авторы мегапопулярного хита «Асфальт» Jakone и Kiliana выступят на Дне города в Екатеринбурге. Звезды соцсетей стали участниками фестиваля «Энергия РМК», сообщают организаторы.
«Дуэт российских исполнителей. Талантливая девушка с чарующим голосом + самобытный рэпер стали известны широкой публике благодаря совместному треку „Асфальт“», — говорится в анонсе в соцсетях.
Фестиваль «Энергия РМК» пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 августа в честь Дня города. Известно, что бесплатные концерты также дадут Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape.
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