24 июля 2025

Стал известен еще один звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

На День города в Екатеринбурге выступит дуэт Jakone и Kiliana
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет в квартале «Архангел Михаил»
Концерт пройдет в квартале «Архангел Михаил» Фото:

Авторы мегапопулярного хита «Асфальт» Jakone и Kiliana выступят на Дне города в Екатеринбурге. Звезды соцсетей стали участниками фестиваля «Энергия РМК», сообщают организаторы.

«Дуэт российских исполнителей. Талантливая девушка с чарующим голосом + самобытный рэпер стали известны широкой публике благодаря совместному треку „Асфальт“», — говорится в анонсе в соцсетях.

Фестиваль «Энергия РМК» пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 августа в честь Дня города. Известно, что бесплатные концерты также дадут Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape.

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Авторы мегапопулярного хита «Асфальт» Jakone и Kiliana выступят на Дне города в Екатеринбурге. Звезды соцсетей стали участниками фестиваля «Энергия РМК», сообщают организаторы. «Дуэт российских исполнителей. Талантливая девушка с чарующим голосом + самобытный рэпер стали известны широкой публике благодаря совместному треку „Асфальт“», — говорится в анонсе в соцсетях. Фестиваль «Энергия РМК» пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 августа в честь Дня города. Известно, что бесплатные концерты также дадут Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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