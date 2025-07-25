«Произошла остановка дыхания»: велосипедист сбил 9-летнего мальчика в Кушве

Пострадавшего в результате наезда велосипедиста ребенка доставили в Екатеринбург

Мальчика доставили в Екатеринбург (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) произошел серьезный инцидент: 9-летний мальчик, катавшийся на самокате во дворе, был сбит человеком на электровелосипеде. В результате происшествия мальчик получил ряд тяжелых травм: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, компрессионный перелом грудных позвонков и сотрясение мозга.

«Кроме того, у ребенка произошла временная остановка дыхания. На место происшествия быстро прибыла фельдшерская бригада местной больницы. Медики провели осмотр пострадавшего, оказали первую помощь, обезболили, обработали раны и наложили шейный воротник. После этого мальчика доставили в реанимационное отделение», — заявили в пресс-службе свердловского минздрава.

Учитывая серьезность травм и временную остановку дыхания, специалисты Территориального центра медицины катастроф приняли решение перевезти ребенка в Екатеринбург. Мальчик был доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9, где ему провели необходимые обследования, включая КТ головного мозга и органов грудной клетки. На сегодняшний день мальчик идет на поправку и проходит реабилитацию. Врачи отмечают положительную динамику, но пока ребенку запрещено заниматься спортом и физической активностью.