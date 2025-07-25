Свердловские власти попросили Москву о новых тарифах для ЖКХ

В Свердловской области повысят тарифы на ЖКХ в 2026 году
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Предложение о поднятии тарифов ЖКХ рассмотрит правительство РФ
Предложение о поднятии тарифов ЖКХ рассмотрит правительство РФ Фото:

В Свердловской области тарифы на ЖКХ с 1 июля 2026 года могут вырасти на 11,74%. Именно такой цифрой региональные власти предложили ограничиться федеральному правительству, которое утверждает тарифы. Сейчас предельный размер индексации — 13%. Документ опубликован на сайте правовой информации региона.

«Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на 2026 год. Период: с 1 января по 30 июня — 0%, с 1 июля по 31 декабря — 11,74%», — говорится в документе.

Федеральное правительство решит, принимать ли предложение областной администрации на 2026-й, в декабре. В 2024-м для Свердловской области сделали допустимый размер 9,5%, с 1 июля 2025 года он вырос до 13%. При этом, как ранее объясняло URA.RU, главы городов могут попросить Региональную энергетическую комиссию поднять предельный размер хоть выше 20%, если обоснуют.

«Предельный рост платы — это максимальный уровень, выше которого не может быть определена оплата за коммунальные услуги. После утверждения индекса для региона думы муниципалитетов могут принять решение, какой будет максимальная плата на их территории», — добавили в РЭК.

Документ с предложением об изменении тарифов ЖКХ
Документ с предложением об изменении тарифов ЖКХ
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В Свердловской области тарифы на ЖКХ с 1 июля 2026 года могут вырасти на 11,74%. Именно такой цифрой региональные власти предложили ограничиться федеральному правительству, которое утверждает тарифы. Сейчас предельный размер индексации — 13%. Документ опубликован на сайте правовой информации региона. «Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на 2026 год. Период: с 1 января по 30 июня — 0%, с 1 июля по 31 декабря — 11,74%», — говорится в документе. Федеральное правительство решит, принимать ли предложение областной администрации на 2026-й, в декабре. В 2024-м для Свердловской области сделали допустимый размер 9,5%, с 1 июля 2025 года он вырос до 13%. При этом, как ранее объясняло URA.RU, главы городов могут попросить Региональную энергетическую комиссию поднять предельный размер хоть выше 20%, если обоснуют. «Предельный рост платы — это максимальный уровень, выше которого не может быть определена оплата за коммунальные услуги. После утверждения индекса для региона думы муниципалитетов могут принять решение, какой будет максимальная плата на их территории», — добавили в РЭК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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