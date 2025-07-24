Литва отправила зараженные хризантемы в Свердловскую область

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили два вида опасных карантинных вредителей в партии срезанных хризантем, ввезенных в Свердловскую область из Литвы. Инцидент произошел на складе временного хранения, куда автотранспортом доставили 124 580 срезов цветов различных видов, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В отношении поступившей подкарантинной продукции были проведены все необходимые мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю. Специалисты Россельхознадзора совместно с Екатеринбургским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“ осуществили досмотр, отбор образцов и лабораторную экспертизу для выявления возможных карантинных объектов», — отметили в Россельхознадзоре.
По итогам лабораторных исследований в 160 срезах хризантем из Нидерландов были обнаружены западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) и белая ржавчина хризантемы (Puccinia horiana) в живом виде. Оба вредителя относятся к числу особо опасных карантинных объектов, способных нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и декоративному растениеводству.
В соответствии с законодательством РФ зараженная продукция была уничтожена для предотвращения возможного распространения вредителей на территории региона. Россельхознадзор напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения фитосанитарных требований при ввозе растительной продукции.
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