Концерт звезд и турнир конных лучников: программа грандиозного «Летофеста» под Екатеринбургом

В Свердловской области 26 и 27 июля пройдет фестиваль «Летофест»

Соревнования по конкуру станут одной из важных частей фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конно-спортивном клубе «Дубрава» в поселке Верхнее Дуброво свердловчан ждет масштабный семейный праздник «Летофест». У фестиваля очень насыщенная программа: турнир конных лучников, соревнование по метанию ножа, цирковые выступления, концерты певца Жеки и группы «Вирус». Посетить все это можно совершенно бесплатно, а площадка готова принимать гостей с 10:00. Где искать мероприятия и что делать на «Летофесте» — в афише URA.RU.

26 июля

Главный манеж

С 10:00 до 21:00 на площадке будут работать фотозоны, арт-гостиная и блошиный рынок. С 10:30 будет выступать военный оркестр. С 14:00 до 19:00 пройдут соревнования по хоббихорсингу.

Главное поле

Здесь стартует соревнование по конкуру «Кубок губернатора Свердловской области». В 12:15 проведут парады спортивных федераций региона и участников из 11 стран, которые приехали на соревнования по конной стрельбе из лука, показательные выступления роты почетного караула.

В 12:30 начнутся командные соревнования по конкуру, в 13:30 выступят конный театр КСК «Дубрава» и артисты «Урал Опера Балет». В 16:00 гостей ждет скоростное преодоление собаками полосы препятствий (аджилити).

Главная сцена

Здесь с 11:00 расположится лаунж-зона, выступят танцевальные коллективы, пройдут мини-турниры по лазертагу и арчертагу. В 13:30 представление даст цирковая студия «Бандерлоги», в 15:30 на сцену выйдет легенда шансона Жека, а после него споет трио CASTA DIVA и группа «Трио НЭО». В 20:00 завершать вечер будет DJ Usov.

Аллея флагов

С 11:00 посетители смогут посетить соревнования по стрельбе из лука. Участниками станут спортсмены из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Республики Гвинея, Йемена, ЮАР, Пакистана, Турции, Иордании. Здесь же на аллее разместится выставка ретро-автомобилей от Музейного комплекса Верхней Пышмы, а также среди экспонатов будут спорткары, эксклюзивные LADA Niva и премиальные Chery.

Площадь у фонтана

Главная точка для тех, кто надумает перекусить. С 10:00 до 21:00 будут работать точки ресторанов Екатеринбурга, а рядом расположится ярмарка с фермерскими продуктами.

Детский парк развлечений

Юные гости «Дубравы» могут найти себе занятие на весь день с 10:00. В качестве досуга ждут тюбинг-трасса, батуты, аттракционы, фотозоны, аниматоры, турниры и мастер-классы, например, можно научиться лить украшения, стрелять из лука, фехтовать или метать копья. А еще в программе шоу мыльных пузырей, выступление фокусника, пенная дискотека, шоу кошек и собак, научное шоу, шоу роботов и дискотека. Последнее мероприятие пройдет в 18:00.

Территория «Дубрава-Спорт»

С 11:00 начинаются спортивные состязания: шахматный турнир, массовый забег, футбол, панна-футбол, стритбол, падл-теннис, спортивное метание ножа, сдача норм ГТО, армрестлинг, каратэ, самбо, бокс. В 14:00 пройдет показательное выступление «Семь самураев Синкен», а еще в 14:00 и 16:00 игроки футбольного клуба «Урал» проведут мастер-классы, будет работать веревочный парк и скалодром.

Дальнее конкурное поле

С 10:00 также начнутся соревнования по конкуру и дартсу. Пожарные проведут обучение навыкам пользования огнетушителем и ручным насосом.

Озеро и пляж

В 10:00 стартуют соревнования по пляжному волейболу, в 11:00 — фестиваль бумажных корабликов. Также пройдут челлендж-пати и бальные танцы.

27 июля

Мероприятия на основных площадках дублируются. Из свежего — будет обновленная программа на главной сцене.

С 11:00 прозвучит музыкальный сет от Dj Ivan Bellucci, с 12:00 начнется танцевальный концерт, с 13:30 — выступление цирка. В 16:00 стартует песочное шоу, выступит вокальная шоу-группа «Малина». С 18:00 посетители застанут музыкальный сет Dj Ivan Bellucci, а в 18:45 на фестивале споет группа «Вирус», после проведут розыгрыш призов. Завершится праздник музыкальным сетом от диджея Dj Ivan Bellucci.

Фото: предоставлено организаторами