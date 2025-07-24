Глава свердловского минздрава отправила в Тугулым зама после скандала с главврачом

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Игорь Пушкарев посетил Тугулымскую районную больницу по поручению главы ведомства Татьяны Савиновой. Поводом для визита стали кадровые изменения и возникшие проблемы в учреждении, в частности, увольнение главврача Сергея Гультяева.
«В ходе встречи с коллективом больницы обсуждались актуальные вопросы оснащения и развития медучреждения. Особое внимание уделили внедрению современных эндоскопических методов диагностики. Министр здравоохранения региона приняла решение о выделении средств на приобретение современного колоноскопа уже в этом году. Также до конца 2025 года больница получит дополнительное эндоскопическое оборудование и мониторы для отделения реанимации», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава.
Исполняющая обязанности главного врача Елена Титарь обратила внимание руководства на затягивание процедуры расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, что ставит под угрозу сроки ремонта поликлиники. Министерство взяло ситуацию под контроль и гарантировало выделение более 140 миллионов рублей на ремонтные работы в 2025 году.
Сергей Гультяев покинул должность главного врача Тугулымской районной больницы 24 июля по собственному желанию. В региональном минздраве уточнили, что решение об уходе было принято самим руководителем учреждения и не являлось инициативой министерства. Между тем, по неофициальной информации, причиной увольнения могло стать несогласие Гультяева с процессом реформирования системы здравоохранения региона, инициированным Савиновой.
На фоне его ухода в регионе распространились слухи о возможном закрытии стационарного отделения и объединении Тугулымской и Талицкой больниц. Министерство здравоохранения официально опровергло эти сообщения, подчеркнув, что стационар продолжит работать и будет развиваться. Руководитель ведомства особо отметила отсутствие планов по сокращению объемов медицинской помощи для жителей района.
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