Глава свердловского минздрава отправила в Тугулым зама после скандала с главврачом

Глава минздрава Савинова займется здоровьем жителей свердловской глубинки

25 июля 2025 в 13:27 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова отправила зама в Тугулымскую районную больницу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Игорь Пушкарев посетил Тугулымскую районную больницу по поручению главы ведомства Татьяны Савиновой. Поводом для визита стали кадровые изменения и возникшие проблемы в учреждении, в частности, увольнение главврача Сергея Гультяева. «В ходе встречи с коллективом больницы обсуждались актуальные вопросы оснащения и развития медучреждения. Особое внимание уделили внедрению современных эндоскопических методов диагностики. Министр здравоохранения региона приняла решение о выделении средств на приобретение современного колоноскопа уже в этом году. Также до конца 2025 года больница получит дополнительное эндоскопическое оборудование и мониторы для отделения реанимации», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. Новость по теме «Создаст угрозу для жизни»: свердловский город переполошило известие о закрытии стационара Исполняющая обязанности главного врача Елена Титарь обратила внимание руководства на затягивание процедуры расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, что ставит под угрозу сроки ремонта поликлиники. Министерство взяло ситуацию под контроль и гарантировало выделение более 140 миллионов рублей на ремонтные работы в 2025 году. Сергей Гультяев покинул должность главного врача Тугулымской районной больницы 24 июля по собственному желанию. В региональном минздраве уточнили, что решение об уходе было принято самим руководителем учреждения и не являлось инициативой министерства. Между тем, по неофициальной информации, причиной увольнения могло стать несогласие Гультяева с процессом реформирования системы здравоохранения региона, инициированным Савиновой. На фоне его ухода в регионе распространились слухи о возможном закрытии стационарного отделения и объединении Тугулымской и Талицкой больниц. Министерство здравоохранения официально опровергло эти сообщения, подчеркнув, что стационар продолжит работать и будет развиваться. Руководитель ведомства особо отметила отсутствие планов по сокращению объемов медицинской помощи для жителей района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Игорь Пушкарев посетил Тугулымскую районную больницу по поручению главы ведомства Татьяны Савиновой. Поводом для визита стали кадровые изменения и возникшие проблемы в учреждении, в частности, увольнение главврача Сергея Гультяева. «В ходе встречи с коллективом больницы обсуждались актуальные вопросы оснащения и развития медучреждения. Особое внимание уделили внедрению современных эндоскопических методов диагностики. Министр здравоохранения региона приняла решение о выделении средств на приобретение современного колоноскопа уже в этом году. Также до конца 2025 года больница получит дополнительное эндоскопическое оборудование и мониторы для отделения реанимации», — говорится в сообщении официального telegram-канала свердловского минздрава. Исполняющая обязанности главного врача Елена Титарь обратила внимание руководства на затягивание процедуры расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, что ставит под угрозу сроки ремонта поликлиники. Министерство взяло ситуацию под контроль и гарантировало выделение более 140 миллионов рублей на ремонтные работы в 2025 году. Сергей Гультяев покинул должность главного врача Тугулымской районной больницы 24 июля по собственному желанию. В региональном минздраве уточнили, что решение об уходе было принято самим руководителем учреждения и не являлось инициативой министерства. Между тем, по неофициальной информации, причиной увольнения могло стать несогласие Гультяева с процессом реформирования системы здравоохранения региона, инициированным Савиновой. На фоне его ухода в регионе распространились слухи о возможном закрытии стационарного отделения и объединении Тугулымской и Талицкой больниц. Министерство здравоохранения официально опровергло эти сообщения, подчеркнув, что стационар продолжит работать и будет развиваться. Руководитель ведомства особо отметила отсутствие планов по сокращению объемов медицинской помощи для жителей района.