Свердловчанка бросила двоих маленьких сыновей из-за смертельного увлечения

Свердловчанка из-за злоупотребления алкоголем лишилась двоих малолетних сыновей

25 июля 2025 в 15:31 Размер текста - 17 +

Женщина была лишена родительских прав Изображение создано в Midjourney В октябре 2024 года 25-летняя жительница Камышлова (Свердловская область) была ограничена в родительских правах по решению суда. Женщина не заботилась о двух малолетних сыновьях: злоупотребляла алкоголем, не работала, не обеспечивала надлежащие условия для проживания детей. В один из дней младший сын был найден без присмотра на улице и доставлен в больницу, после чего его поместили в «Дом ребенка». Старший сын был направлен в социальный центр. «В течение всего периода пребывания детей в учреждениях мать не проявляла интереса к их судьбе и не посещала сыновей. За невыполнение родительских обязанностей женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Профилактические мероприятия, проводимые специалистами, не давали результатов: мать самоустранилась от воспитания и содержания детей», — говорится в telegram-канале объеденной пресс-службе судов Свердловской области. В конце мая 2025 года женщина подала иск об отмене ограничения и восстановлении в родительских правах. В заявлении она указала, что осознала свои ошибки, прошла лечение от алкогольной зависимости, больше не употребляет спиртное, официально трудоустроена и получает стабильный доход. Кроме того, мать сообщила, что теперь регулярно навещает сыновей, поддерживает с ними контакт, а в доме созданы все необходимые условия для проживания детей. Специалисты управления социальной политики подтвердили, что женщина действительно изменила образ жизни и отношение к воспитанию детей. В ходе судебного заседания было отмечено, что мать наладила теплые отношения с сыновьями, а сами дети выразили желание вернуться к ней. Суд, изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, удовлетворил иск женщины в полном объеме. Ограничения в родительских правах были сняты, мать восстановлена в правах в отношении обоих несовершеннолетних сыновей. Дети возвращены в семью, взыскание алиментов прекращено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В октябре 2024 года 25-летняя жительница Камышлова (Свердловская область) была ограничена в родительских правах по решению суда. Женщина не заботилась о двух малолетних сыновьях: злоупотребляла алкоголем, не работала, не обеспечивала надлежащие условия для проживания детей. В один из дней младший сын был найден без присмотра на улице и доставлен в больницу, после чего его поместили в «Дом ребенка». Старший сын был направлен в социальный центр. «В течение всего периода пребывания детей в учреждениях мать не проявляла интереса к их судьбе и не посещала сыновей. За невыполнение родительских обязанностей женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Профилактические мероприятия, проводимые специалистами, не давали результатов: мать самоустранилась от воспитания и содержания детей», — говорится в telegram-канале объеденной пресс-службе судов Свердловской области. В конце мая 2025 года женщина подала иск об отмене ограничения и восстановлении в родительских правах. В заявлении она указала, что осознала свои ошибки, прошла лечение от алкогольной зависимости, больше не употребляет спиртное, официально трудоустроена и получает стабильный доход. Кроме того, мать сообщила, что теперь регулярно навещает сыновей, поддерживает с ними контакт, а в доме созданы все необходимые условия для проживания детей. Специалисты управления социальной политики подтвердили, что женщина действительно изменила образ жизни и отношение к воспитанию детей. В ходе судебного заседания было отмечено, что мать наладила теплые отношения с сыновьями, а сами дети выразили желание вернуться к ней. Суд, изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, удовлетворил иск женщины в полном объеме. Ограничения в родительских правах были сняты, мать восстановлена в правах в отношении обоих несовершеннолетних сыновей. Дети возвращены в семью, взыскание алиментов прекращено.