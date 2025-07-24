Новый мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Трофимов заявил, что не боится повторить судьбу предшественника Вадима Пильникова, которого посадили за взяточничество. На избрании нового главы города присутствовал корреспондент URA.RU.
«Какие могут опасения? Не боюсь. У нас всегда где-то так бывает, что кого-то арестовывают. А что делать? Работать надо. Городу жить дальше нужно», — поделился Трофимов.
В своей программе новоизбранный градоначальник пообещал заняться в первую очередь водоснабжением. Он представил генплан, озвучив идею сделать Дегтярск туркластером. В нем же есть пункты о постройке в Дегтярске нового жилья, несмотря на невыгодные условия за кв. метр для застройщиков и выход из федерального списка накопленного вреда окружающей среде за счет работы с промышленными территориями и недопуском мусорных предприятий. В список также вошло благоустройство города с поэтапным запросом средств из регионального бюджета. Для поиска частного финансирования Вадим Трофимов предложил объединить местную элиту в союз промышленников и предпринимателей.
Городская дума Дегтярска избрала нового мэра тайным голосованием. Больше всего голосов — восемь — получил Вадим Трофимов. Он обошел конкурента, выдвинутого резиденцией губернатора в лице врио главы региона Павла Екимовских.
Пильникова снялся с поста из-за уголовного дела о получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным суда, с марта по октябрь 2023-го и в апреле 2024-го Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей.
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