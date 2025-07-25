Два человека бесследно исчезли в Свердловской области

МЧС: в Свердловской области за полгода в лесах потерялись 85 человек

25 июля 2025 в 17:35 Размер текста - 17 +

МЧС рекомендует перед походом в лес тщательно изучить местность (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первом полугодии 2025 года в лесах и труднодоступных местах Свердловской области пропали 85 человек. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС. По данным ведомства, речь идет о случаях, когда для поиска требуется не только помощь полиции, но и участие спасателей. На данный момент двое из пропавших остаются не найденными. По информации заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антона Зацепина, чаще всего в лесах теряются пожилые люди. «Чаще всего пропадают люди пожилого возраста. Они выходят в лес за грибами или ягодами и дезориентируются», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Специалисты МЧС рекомендуют перед походом в лес тщательно изучить местность. Важно знать, где расположены ближайшие дороги, железнодорожные пути и населенные пункты. Это поможет сориентироваться в случае потери ориентиров. Кроме того, спасатели советуют выбирать одежду ярких цветов — оранжевую, салатовую или красную. Такие цвета заметнее в природной среде и облегчают поиски. Важно взять с собой запас воды и еды, фонарик, компас или навигатор. Перед выходом в лес обязательно предупредите родственников или знакомых о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Это значительно ускоряет начало поисковых работ, если человек не выходит на связь. В случае потери ориентиров спасатели советуют не паниковать, оставаться на месте и подавать сигналы — звуком или светом. В некоторых случаях для поиска используют пиротехнические средства: фейерверки и сигнальные ракеты, на которые потерявшиеся могут среагировать и выйти к спасателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом полугодии 2025 года в лесах и труднодоступных местах Свердловской области пропали 85 человек. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС. По данным ведомства, речь идет о случаях, когда для поиска требуется не только помощь полиции, но и участие спасателей. На данный момент двое из пропавших остаются не найденными. По информации заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антона Зацепина, чаще всего в лесах теряются пожилые люди. «Чаще всего пропадают люди пожилого возраста. Они выходят в лес за грибами или ягодами и дезориентируются», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Специалисты МЧС рекомендуют перед походом в лес тщательно изучить местность. Важно знать, где расположены ближайшие дороги, железнодорожные пути и населенные пункты. Это поможет сориентироваться в случае потери ориентиров. Кроме того, спасатели советуют выбирать одежду ярких цветов — оранжевую, салатовую или красную. Такие цвета заметнее в природной среде и облегчают поиски. Важно взять с собой запас воды и еды, фонарик, компас или навигатор. Перед выходом в лес обязательно предупредите родственников или знакомых о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Это значительно ускоряет начало поисковых работ, если человек не выходит на связь. В случае потери ориентиров спасатели советуют не паниковать, оставаться на месте и подавать сигналы — звуком или светом. В некоторых случаях для поиска используют пиротехнические средства: фейерверки и сигнальные ракеты, на которые потерявшиеся могут среагировать и выйти к спасателям.