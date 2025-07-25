Власти Екатеринбурга усилят контроль за парками после частной вечеринки в одном из них

Мэрия Екатеринбурга будет тщательнее согласовывать коммерческие мероприятия, проводимые в дендрологических парках. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. Так в мэрии отреагировали на прошедший вечером 24 июля платный итальянский ужин, который провел парк совместно с рестораном «Донна Оливия». Ради мероприятия территорию около главного фонтана пришлось закрыть.
«Уставом парка не запрещена предпринимательская деятельность, все действия в рамках закона и полномочий. Что касается стоимости билетов, то расценки на мероприятия, проводимые вне рамок муниципального задания, определяются самим предприятием в рамках уставных целей. Часть средств, полученных в процессе каких-либо коммерческих мероприятий, пойдут на развитие парка. Подробности события выясняются, если такие мероприятия будут проводиться, то они будут более тщательно согласовываться», — объяснили в мэрии.
За комментарием URA.RU обратилось к руководителю дендрария Наталье Змеевой. На момент публикации материала ответ не был получен.
Анонсировать проведение ужина ресторан начал в начале июля. Сообщалось, что шеф-повар приготовит для гостей пасту на сырной голове, закуски, салат, на десерт будет подан «самый большой» в городе тирамиссу. У фонтана установят рояль, на котором в сопровождении струнного квинтета будет играть музыкальный руководитель музкомедии Борис Нодельман. А также пройдет выставка ретро-машин 60-х годов. Стоимость билета на одного человека составляла восемь тысяч рублей.
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