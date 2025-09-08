У композитора Родиона Щедрина появились наследники

Наследственное дело выдающегося композитора Родиона Щедрина открыто в Москве после обращения его наследников к нотариусу. Об этом сообщил генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
Согласно материалам, после смерти Щедрина нотариус в Москве начал оформление наследственного дела, что подтверждает подачу заявления наследниками. Юрист подчеркнул, что инициатива открытия дела исходит исключительно от заинтересованных лиц, а не от государства или нотариуса.
«Юридически момент открытия наследства наступает со смертью гражданина или со вступлением в силу решения суда о признании его умершим. Но само „наследственное дело“ у нотариуса возникает только тогда, когда кто-то из заинтересованных лиц подаст первый документ — обычно это заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства», — пояснил Адамс РИА Новости. Он уточнил, что дело регистрируется в единой информационной системе нотариата и становится доступным для проверки в публичном реестре.
Место открытия наследственного дела определяется последним местом жительства умершего или, если оно неизвестно, местом нахождения имущества в России. Адамс напомнил, что любой желающий может проверить наличие дела в открытом реестре Федеральной нотариальной палаты.
Известный советский и российский композитор Родион Щедрин, автор прославленных балетов «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и оперы «Мертвые души» скончался 29 августа на 93-м году жизни. Он занимает особое место в истории музыки как один из наиболее часто исполняемых композиторов современности, а также как супруг легендарной балерины Майи Плисецкой.
