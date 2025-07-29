Дышать под водой и победить страх: URA.RU проверило, чему учат в пермской школе плавания

В Перми последние несколько лет набирает популярность любительское плавание. Взрослые спортсмены учатся плавать с нуля, преодолевают страх воды и переплывают не только Каму, но и Босфор. Корреспондент URA.RU сходил на первое занятие в пермскую школу плавания, чтобы научиться правильной технике и узнать, как устроены курсы для взрослых.
Где учат плавать?
В интернете по запросу «Школа плавания для взрослых в Перми» удалось найти пять компаний. Все они предлагают примерно одинаковые услуги: для новичков — обучение плаванию, для продвинутых — совершенствование техники и участие в соревнованиях.
Тренировки проходят в двух бассейнах, которые находятся на правом берегу реки Кама. Также группы есть в бассейне «Кама» в микрорайоне Владимирский. Абонементы на 12-16 занятий стоят 17-25 тысяч рублей. Посещение бассейна включено в стоимость.
Выбрала школу Ivaswim, потому что ее создатель Дарья Иванова в своих соцсетях обещает научить плавать за 45 минут. Решила проверить, так ли это и записалась на индивидуальную тренировку.
Эта школа существует четвертый год. Сама Дарья Иванова тренирует с 2018 года. Сначала начинала готовить триатлетов, которым нужно быстро бегать, плавать и ездить на велосипеде. «Меня попросили тогда поставить технику плавания. Я сама в прошлом пловец. Мой тренер делала упор на технику, а уже потом на силовые тренировки. Я провожу занятия по такой же методике», — рассказала Дарья.
Тренер добавила, что занимается со взрослыми. Также есть небольшая группа для детей, кто боится воды. Во время занятий тренер находится в воде, а не на бортике. По ее словам, это помогает новичкам бороться со страхом. «Многие приходили ко мне и говорили, что пытались научиться плавать с тренером, который стоит на бортике, но у них не получалось. А находясь в воде, я являюсь не только тренером, но и психологом», — отметила Дарья.
Что нужно для занятия?
Тренировки в бассейне хороши тем, что новичкам не нужно носить с собой огромную сумку со спортивной формой. Достаточно взять удобный купальник, сланцы и принадлежности для душа. Также обязательно нужно иметь шапочку и очки. Но шапочку дарят при поступлении в школу плавания, а очки можно приобрести попозже. На первое занятие тренер их выдаст.
Как проходят занятия?
Администратор бассейна выдала ключ-браслет от шкафчика в раздевалке и отправила в кабинет к врачу. Врач посмотрела, нет ли у меня кожных заболеваний. Сказала, что если в этот бассейн я планирую ходить регулярно, необходима справка от терапевта. А на первое занятие выдала небольшой талон, в котором сказано, что я могу посетить бассейн.
Дальше все стандартно: раздевалка и душ. В бассейне меня встретила Дарья и провела опрос. Уточнила, что я умею, есть ли у меня страх воды или глубины. После этого сделали разминку на суше — круговые движения головой, плечами, руками и туловищем.
Затем зашли в воду в той части бассейна, где неглубоко. По словам Дарьи, она проводит занятия в трех спорткомплексах и в «Пермских термах». В каждом бассейне обязательно есть мелкая часть, чтобы человек смог встать, отдышаться, сконцентрироваться и продолжить упражнение. «Неглубокая часть необходима людям со страхом воды. Если постоянно барахтаться на глубине, будет сложнее сконцентрироваться», — рассказала тренер.
Первым делом начала учиться правильно дышать в воде, чтобы она не попадала в нос. Нужно было вдохнуть воздух ртом и носом сделать выдох в воду. Это упражнение сначала вызвало отвращение, потому что вода все равно попадает в нос, а я ненавижу это ощущение. Но после нескольких попыток стало терпимо. Самым неожиданным было, когда поняла, что могу не просто выдыхать под водой, но и даже плыть задерживая дыхание.
Дальше училась держаться на воде. По словам Дарьи, у людей со страхом воды с этим бывают большие проблемы. Люди боятся лечь в бассейне, а затем встать. После этого добавили работу ног и повороты корпуса. Отработали положение на боку с работой ног, подключили руки, поплавали на груди и спине.
«Основная ошибка новичков — тренировки с друзьями, которые умеют плавать. Они учат сразу двигаться в полной координации. Но это не поможет овладеть правильной техникой. У нас в школе подход постепенный. Сначала — дыхание, потом — баланс, дальше — руки и ноги. Это как фундамент дома. Нельзя начинать строить здание с крыши», — отметила Дарья Иванова.
Так как у меня нет страха, перешли на глубокую часть бассейна. Делали упражнения на дыхание. Нужно было нырнуть вниз, присесть и оттолкнувшись от дна, выплыть наверх. Когда тренер показывала, все казалось легким. Но на глубине ноги переставали слушаться и вместо того, чтобы присесть и оттолкнуться, подтягивала колени к груди. На первой тренировке научилась выдыхать под водой, держаться на воде, пару метров проплыла кролем на спине и на животе.
По словам Дарьи, групповые тренировки для новичков проходят также. Тренер всегда находится в воде и контролирует спортсменов. Для этого в группу набирают не более шести человек. Иначе уделить каждому внимание не получится. Тем, кто боится воды, лучше сначала выбрать индивидуальные занятия.
Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Дарья Иванова отметила, что для достижения первых результатов новичкам обычно необходимо 12 занятий. Именно на столько тренировок рассчитан абонемент в школе. На начальном уровне достаточно заниматься 2-3 раза в неделю.
После освоения азов, спортсмена переводят в группу для опытных. Там корректируют технику, готовят к соревнованиям. В этой группе тренировки проходят чаще — до семи раз в неделю.
Когда новички могут переплыть Каму?
Дарья пояснила, что на открытую воду обычно первый раз выходят спустя год после начала тренировок. Но все индивидуально. «У нас в Пермском крае вода весной еще холодная, поэтому до первых соревнований, которые проводят летом, можно сделать всего 3-4 тренировки на реке. Но этого недостаточно. Много раз видела, когда спортсмены просто сходили с дистанции, потому что не успели потренироваться на открытой воде», — рассказала тренер.
Она отметила, что для подготовки устраивает в майские праздники сборы в Турции. Там море уже достаточно прогревается для тренировок. Кроме открытой воды проводятся занятия в бассейне отеля. На такие выезды спортсмены берут с собой родных и друзей, так как в программу сборов включают экскурсии.
«Мы стараемся создать комьюнити, чтобы люди не только занимались, но и приятно проводили время. Спортивные сборы совмещаем с путешествиями. В этом году зимой ездили в Кунгур. В мае была Анталья. Недавно вернулись из Челябинской области с озера Тургояк. Осенью снова поедем в Турцию, планируем подняться на воздушных шарах в Каппадокии», — рассказала Дарья.
Тренер добавила, что на сборы ездят даже те, кто не умеет плавать. А опытные спортсмены участвуют в стартах. Например, в мае этого года три ученика плавали милю в Средиземном море. Ранее один из спортсменов переплыл Босфор — 6,5 километров. Самое большое расстояние, которое преодолевали ученики Ivaswim, — 10 километров.
«Для меня, как для тренера, самое лучшее достижение — не медали и призы моих спортсменов. Мне важно, что с моей помощью многие люди перестают бояться воды», — отметила Дарья.
Можно ли научиться плавать за 45 минут?
Можно. Конечно, профи на первой тренировке не стать, но научиться держаться на воде и проплыть пару метров — реально. Вообще тренировка по плаванию для начинающих — спокойное занятие, которое проходит в комфортном темпе. Здесь не заставляют на скорость проплыть бассейн или делать упражнения до изнеможения. Но на следующем уровне нагрузка будет серьезнее.
Плавание полезно тем, что в нем задействованы все группы мышц. При этом нет ударной нагрузки, которая негативно влияет на позвоночник и суставы. Также развиваются координация и баланс.
Еще один важный момент — комьюнити спортсменов-любителей. Они вместе проводят свободное время, развлекаются, ездят в путешествия и на соревнования. Со временем можно не только научиться плавать, но и совершенствовать свои навыки, устанавливаться личные рекорды на соревнованиях, проводить время интересно и с пользой.
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