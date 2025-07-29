«Кровь была на соседних машинах»: в Челябинске мужчина ночью избил женщину

В Челябинске мужчина ночью во дворе жилого дома избил женщину
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Драка произошла во дворе жилого дома
Драка произошла во дворе жилого дома Фото:

В Челябинске мужчина ночью избил женщину  во дворе дома на Косарева, 63. Об этом сообщили очевидцы. 

«Мужчина избивал ее так, что кровь была на соседних авто. Он бил ее головой об соседний автомобиль, даже сработала сигнализация», — рассказала жительница дома по Косарева, 63, пишет сайт «74.ру».

Со слов очевидцев, около дома припарковалась «Гранта» с казахстанскими номерами с символами такси. С места водители вышел мужчина и вытащил с заднего ряда женщину. Дальше они начали спорить, а позднее последовали удары. После драка продолжилась возле подъезда. В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали заявление о повреждении машины. Сообщений об избиении не поступало. 

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В Челябинске мужчина ночью избил женщину  во дворе дома на Косарева, 63. Об этом сообщили очевидцы.  «Мужчина избивал ее так, что кровь была на соседних авто. Он бил ее головой об соседний автомобиль, даже сработала сигнализация», — рассказала жительница дома по Косарева, 63, пишет сайт «74.ру». Со слов очевидцев, около дома припарковалась «Гранта» с казахстанскими номерами с символами такси. С места водители вышел мужчина и вытащил с заднего ряда женщину. Дальше они начали спорить, а позднее последовали удары. После драка продолжилась возле подъезда. В полиции Челябинска сообщили, что зарегистрировали заявление о повреждении машины. Сообщений об избиении не поступало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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