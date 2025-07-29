Дочь челябинца, пропавшего почти 30 лет назад, потребовала наказать убийц

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жителя поселка Наровчатка Агаповского района Челябинской области, совершенного почти 30 лет назад. Поводом для этого стало обращение дочери погибшего, которая выразила несогласие с ходом расследования. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.
«Жительница Наровчатки выразила несогласие с ходом установления обстоятельств расследования уголовного дела по факту убийства ее отца. В связи с этим председатель Следственного комитета РФ затребовал у руководителя управления по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов», — говорится в сообщении.
Женщина заявила, что в 1996 году ее отец вышел из дома и пропал без вести. По ее словам, супруга погибшего совместно с родственниками совершила его убийство на почве регулярных конфликтов. Причастные к произошедшему до сих пор не наказаны.
Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели гимнастки в цирке Магнитогорска. Родители погибшей девушки начали самостоятельно выяснять обстоятельства трагедии и потребовали привлечь к ответственности всех причастных лиц, а не одного сотрудника учреждения.
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