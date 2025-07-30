Врач рассказала о вреде ватных палочек

Врач Вашкевич: ватные палочки способны нанести травму и привести к тугоухости
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Тугоухость — это нарушение слуха, которое может возникать по разным причинам
Тугоухость — это нарушение слуха, которое может возникать по разным причинам Фото:

Механические травмы, вызванные неправильным использованием ватных палочек для чистки ушей, занимают первое место среди причин тугоухости. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, многие пациенты, стремясь поддерживать гигиену ушей, рискуют повредить не только слуховой проход, но и барабанную перепонку.

«Увлекшись этим процессом, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку — главную мембрану... Травма барабанной перепонки и вследствие этого возникшая перфорация — ведут к стойкому снижению слуха, которое иногда корректируется только с помощью хирургического лечения», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Второй по значимости причиной снижения слуха специалист назвала акустические травмы, возникающие при длительном воздействии громких звуков. К группе риска относятся работники промышленных предприятий и любители громкой музыки в наушниках. При этом безопасный уровень шума не должен превышать 80 децибел, а прослушивание музыки через наушники рекомендуется ограничивать 2–3 часами в сутки.

Кроме того, ухудшение слуха могут провоцировать некоторые лекарственные препараты с ототоксичным действием — например, антибиотики из группы аминогликозидов, диуретики и цитостатики. Вашкевич также упомянула вирусные инфекции, такие как корь, краснуха, грипп и паротит, которые способны вызвать серьезные проблемы со слухом.

Ранее газета KentLive сообщила, что британцу поставили смертельный диагноз после шума в ушах. В 2017 году Крис Шейд обратился за медицинской помощью из-за постоянного шума в ушах и навязчивого, резкого звука, который доводил мужчину до отчаяния. Участковый врач незамедлительно направил пациента в больницу Мейдстоуна для проведения мозгового сканирования и уточнения диагноза. В результате обследования у мужчины выявили редкий вид опухоли головного мозга.

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Механические травмы, вызванные неправильным использованием ватных палочек для чистки ушей, занимают первое место среди причин тугоухости. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, многие пациенты, стремясь поддерживать гигиену ушей, рискуют повредить не только слуховой проход, но и барабанную перепонку. «Увлекшись этим процессом, человек может легко травмировать не только слуховой проход, но и барабанную перепонку — главную мембрану... Травма барабанной перепонки и вследствие этого возникшая перфорация — ведут к стойкому снижению слуха, которое иногда корректируется только с помощью хирургического лечения», — объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru». Второй по значимости причиной снижения слуха специалист назвала акустические травмы, возникающие при длительном воздействии громких звуков. К группе риска относятся работники промышленных предприятий и любители громкой музыки в наушниках. При этом безопасный уровень шума не должен превышать 80 децибел, а прослушивание музыки через наушники рекомендуется ограничивать 2–3 часами в сутки. Кроме того, ухудшение слуха могут провоцировать некоторые лекарственные препараты с ототоксичным действием — например, антибиотики из группы аминогликозидов, диуретики и цитостатики. Вашкевич также упомянула вирусные инфекции, такие как корь, краснуха, грипп и паротит, которые способны вызвать серьезные проблемы со слухом. Ранее газета KentLive сообщила, что британцу поставили смертельный диагноз после шума в ушах. В 2017 году Крис Шейд обратился за медицинской помощью из-за постоянного шума в ушах и навязчивого, резкого звука, который доводил мужчину до отчаяния. Участковый врач незамедлительно направил пациента в больницу Мейдстоуна для проведения мозгового сканирования и уточнения диагноза. В результате обследования у мужчины выявили редкий вид опухоли головного мозга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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