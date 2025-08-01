ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банк России разрешил иностранным инвесторам покупать валюту на российском рынке
Банк России разрешил иностранным инвесторам покупать валюту на российском рынке Фото:

Банк России с 1 августа разрешил инвесторам из недружественных стран покупать иностранную валюту на внутреннем рынке по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится на официальном сайте ЦБ. Там также сказано, что такие иностранные инвесторы смогут открывать вклады в российских банках, приобретать ценные бумаги и производные инструменты.

Для этого необходимо открыть специальный счет типа «Ин». Банк России установил режим и условия открытия таких счетов, а также предписал брокерам и управляющим вести обособленный учет активов иностранных инвесторов. По данным ЦБ, банки и учетные институты должны обмениваться информацией при операциях по счетам «Ин». Иностранцы с открытыми счетами «С» могут инвестировать через счета «Ин», но для активов на счетах «С» сохранится ограниченный режим, и их нельзя будет использовать для инвестиций.

Ранее Банк России уже объявлял о планах смягчить валютные ограничения для иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, чтобы стимулировать приток капитала на российский рынок. Новые правила позволяют таким инвесторам проводить операции с валютой и ценными бумагами через специальные счета «Ин», в то время как ранее действовавшие счета «С» оставались под ограничениями и не могли использоваться для инвестиций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России с 1 августа разрешил инвесторам из недружественных стран покупать иностранную валюту на внутреннем рынке по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится на официальном сайте ЦБ. Там также сказано, что такие иностранные инвесторы смогут открывать вклады в российских банках, приобретать ценные бумаги и производные инструменты. Для этого необходимо открыть специальный счет типа «Ин». Банк России установил режим и условия открытия таких счетов, а также предписал брокерам и управляющим вести обособленный учет активов иностранных инвесторов. По данным ЦБ, банки и учетные институты должны обмениваться информацией при операциях по счетам «Ин». Иностранцы с открытыми счетами «С» могут инвестировать через счета «Ин», но для активов на счетах «С» сохранится ограниченный режим, и их нельзя будет использовать для инвестиций. Ранее Банк России уже объявлял о планах смягчить валютные ограничения для иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, чтобы стимулировать приток капитала на российский рынок. Новые правила позволяют таким инвесторам проводить операции с валютой и ценными бумагами через специальные счета «Ин», в то время как ранее действовавшие счета «С» оставались под ограничениями и не могли использоваться для инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...