ЦБ разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту

Банк России с 1 августа разрешил инвесторам из недружественных стран покупать иностранную валюту на внутреннем рынке по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — говорится на официальном сайте ЦБ. Там также сказано, что такие иностранные инвесторы смогут открывать вклады в российских банках, приобретать ценные бумаги и производные инструменты.
Для этого необходимо открыть специальный счет типа «Ин». Банк России установил режим и условия открытия таких счетов, а также предписал брокерам и управляющим вести обособленный учет активов иностранных инвесторов. По данным ЦБ, банки и учетные институты должны обмениваться информацией при операциях по счетам «Ин». Иностранцы с открытыми счетами «С» могут инвестировать через счета «Ин», но для активов на счетах «С» сохранится ограниченный режим, и их нельзя будет использовать для инвестиций.
Ранее Банк России уже объявлял о планах смягчить валютные ограничения для иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, чтобы стимулировать приток капитала на российский рынок. Новые правила позволяют таким инвесторам проводить операции с валютой и ценными бумагами через специальные счета «Ин», в то время как ранее действовавшие счета «С» оставались под ограничениями и не могли использоваться для инвестиций.
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