В Трехгорном (Челябинская область) местный житель спалил элитную иномарку: от рук поджигателя пострадала BMW. После огонь перекинулся на стоящий рядом Volkswagen. Злоумышленника оперативно задержали, ему грозит срок, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские установили, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, выбрав момент, когда в районе из-за аварии на городской подстанции отсутствовало электричество, поджег подкрылки автомобиля марки BMW. После чего скрылся с места преступления, однако по горячим следам был задержан полицейскими», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
При установлении личности задержанного выяснилось, что ранее он уже был судим. Сейчас в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Общий ущерб от поджога составил более одного миллиона рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
