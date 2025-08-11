В Челябинске с 15 апреля по 5 августа 2025 цены на вторичные квартиры-студии снизились на 11% со 105 700 до 95 700 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске цены на вторичные квартиры-студии снизились в целом на 10 000 рублей за квадратный метр. Сейчас подобная недвижимость продается по 95 700 рублей за квадрат», — следует из динамики цен на сайте Restate.
Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, среди всех видов недвижимости на данный момент деньги выгоднее всего вкладывать во вторичное жилье. При этом такую недвижимость лучше всего покупать за наличный расчет.
