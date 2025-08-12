Засуха в пермских лесах расстраивает грибников

Пермские грибники обеспокоены урожаем 2025 года. Во время «тихой охоты» многие столкнулись с тем, что даже ценные грибы высохли и уже не сгодятся для жарехи и грибовницы. Так, читательница URA.RU поделилась, что сходила в любимое грибное место в среду, 6 августа, но вместо привычных ведер с лисичками вынесла лишь высохшие от жары подберезовики.
«В 2024 году еще выходила из леса с полными ведрами. В этом году принесла лишь три подберезовика, но и они буквально рассыпались в руках», — делится читательница Анна.
Ее мнение разделяет и другая пермячка. Она отмечает, что погода в 2025 году для грибов совсем неподходящая. А ее знакомые грибники и вовсе жалуются на отсутствие добычи в лесах.
Несмотря на то, что вторая половина лета традиционно считается пиком «тихой охоты», начало августа в краевой столице действительно началось с аномальной жары до +30°C. Однако синоптики не прогнозируют устойчивого тепла. К середине месяца температура воздуха стабилизируется в диапазоне +20…+25°C, а количество осадков может быть близким или выше нормы из-за развития циклонической активности. На отдельных территориях возможны грозы и ливни, особенно во второй декаде месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!