Канцлер Германии указал Европе на ее место в урегулировании на Украине

Мерц: решающую роль в урегулировании на Украине играют США, а не Европа
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная роль в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, а не Европе. Такое мнение политик озвучил немецким журналистам.

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Однако решающую роль в конфликте на Украине до дальнейшего уведомления будут играть Соединенные Штаты Америки», — процитировал слова Мерца канал ZDF.

Как сообщало URA.RU, ранее Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что приоритетом для Германии является завершение конфликта на Украине, а не ускоренное вступление этой страны в Евросоюз. В июле 2025 года он критиковал политику ЕС по отношению к Киеву и настаивал на необходимости реформирования европейских институтов для более эффективной поддержки партнеров.

