Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не дает Украине вступить в Евросоюз. Об этом сообщило издание Exxpress.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь отвергает надежды Украины на скорейшее вступление в ЕС», — указано в материале. Помимо этого, канцлер заявил, что первоочередной задача — это положить конец конфликту. Он сказал это на встрече с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.
Ранее, 18 июля, Фридрих Мерц уже критиковал руководство Евросоюза за неэффективную политику в отношении Украины и призывал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии внутри ЕС. Он также подчеркивал важность прозрачности при передаче Украине западных вооружений и отмечал необходимость улучшения ситуации внутри союза для более быстрой поддержки стран-партнеров.
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