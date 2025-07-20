В Европе нашли крайнего, кто мешает Украине вступить в ЕС

Exxpress: Фридрих Мерц отвергает надежды Украины на вступление в ЕС
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Первоочередной задачей является прекращение конфликта, заявил канцлер Мерц
Первоочередной задачей является прекращение конфликта, заявил канцлер Мерц Фото:

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не дает Украине вступить в Евросоюз. Об этом сообщило издание Exxpress.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь отвергает надежды Украины на  скорейшее вступление в ЕС», — указано в материале. Помимо этого, канцлер заявил, что первоочередной задача — это положить конец конфликту. Он сказал это на встрече с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Ранее, 18 июля, Фридрих Мерц уже критиковал руководство Евросоюза за неэффективную политику в отношении Украины и призывал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии внутри ЕС. Он также подчеркивал важность прозрачности при передаче Украине западных вооружений и отмечал необходимость улучшения ситуации внутри союза для более быстрой поддержки стран-партнеров.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не дает Украине вступить в Евросоюз. Об этом сообщило издание Exxpress. «Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь отвергает надежды Украины на  скорейшее вступление в ЕС», — указано в материале. Помимо этого, канцлер заявил, что первоочередной задача — это положить конец конфликту. Он сказал это на встрече с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. Ранее, 18 июля, Фридрих Мерц уже критиковал руководство Евросоюза за неэффективную политику в отношении Украины и призывал к реформированию механизмов принятия решений и сокращению бюрократии внутри ЕС. Он также подчеркивал важность прозрачности при передаче Украине западных вооружений и отмечал необходимость улучшения ситуации внутри союза для более быстрой поддержки стран-партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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