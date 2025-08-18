Российские средства ПВО сбили 23 дрона над регионами РФ

Срочная новость
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов, включая Тамбовскую, Белгородскую, Ростовскую и Курскую области, а также над акваториями Азовского и Черного морей. БПЛА также сбиты над Воронежской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
