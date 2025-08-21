Девушка спровоцировала смертельное ДТП с двумя погибшими в Челябинской области. Фото, видео

Смертельное ДТП произошло на автодороге Карталы-Анненское
Смертельное ДТП произошло на автодороге Карталы-Анненское

В Челябинской области на дороге «Карталы-Анненское» 23-летняя девушка за рулем  выехала на встречку, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. От полученных травм 70-летний водитель и пассажир второго автомобиля погибли на месте, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. 

«По предварительным данным, 21 августа около 12 часов на 13 км автодороги „Карталы-Анненское“ 23-летняя водитель, управляя автомобилем Renault, при неустановленных обстоятельствах, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Водитель автомобиля Renault Logan, а также еще один пассажир Daewoo получили травмы. Все они доставлены в больницу. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

