В Челябинской области на дороге «Карталы-Анненское» 23-летняя девушка за рулем выехала на встречку, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. От полученных травм 70-летний водитель и пассажир второго автомобиля погибли на месте, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 21 августа около 12 часов на 13 км автодороги „Карталы-Анненское“ 23-летняя водитель, управляя автомобилем Renault, при неустановленных обстоятельствах, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель автомобиля Renault Logan, а также еще один пассажир Daewoo получили травмы. Все они доставлены в больницу. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
