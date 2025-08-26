Жители поселка Исток под Екатеринбургом пожаловались депутату заксобрания Ранту Краеву, что уже восемь лет живут без Дома культуры. После этого он лично выехал туда, сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
«Важно не допускать разрушения домов культуры. Эти здания можно вернуть людям и наполнить новой жизнью. И уральские предприниматели могут в этом помочь», — отметил Краев.
Он предложил запустить программу реновации исторического наследия. В рамках программы предприниматели смогут принимать участие в сохранении архитектурных памятников Урала в обмен на льготы, налоговые вычеты и поддержку от государства.
Дом культуры в Истоке не функционирует с 2017 года. Его продали в частные руки, вскоре он стал заброшенным. Местные отмечают, что теперь негде проводить кружки для детей и молодежи, а также встречаться. URA.RU обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!