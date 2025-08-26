Екатеринбуржцы пожаловались депутату на закрытый Дом культуры. Фото

Жители поселка Исток под Екатеринбургом пожаловались депутату заксобрания Ранту Краеву, что уже восемь лет живут без Дома культуры. После этого он лично выехал туда, сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».

«Важно не допускать разрушения домов культуры. Эти здания можно вернуть людям и наполнить новой жизнью. И уральские предприниматели могут в этом помочь», — отметил Краев.

Он предложил запустить программу реновации исторического наследия. В рамках программы предприниматели смогут принимать участие в сохранении архитектурных памятников Урала в обмен на льготы, налоговые вычеты и поддержку от государства.

Дом культуры в Истоке не функционирует с 2017 года. Его продали в частные руки, вскоре он стал заброшенным. Местные отмечают, что теперь негде проводить кружки для детей и молодежи, а также встречаться. URA.RU обратилось за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

