Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, погиб

Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море после аварии с грузовиком, погиб. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Хабаровском крае поиски мужчины завершены", — написали в официальном telegram-канале МЧС России. Тело мужчины обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали сотрудникам полиции.
Причиной трагедии стал инцидент, произошедший ранее при переезде через реку Тыл: КАМАЗ с тремя мужчинами заглох посреди водоема, двое смогли выбраться на берег, а 38-летнего мужчину унесло сильным течением на бочке из-под горюче-смазочных материалов. Ранее специалисты МЧС при поддержке волонтеров и местных жителей организовали масштабные поиски пропавшего. В ведомстве уточнили, что поисковые работы велись с воды и суши, однако природные условия и удаленность района значительно затрудняли операцию.
