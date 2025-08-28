В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА

Из-за атак вражеских дронов в Самарской области временно нарушено движение поездов
Из-за атак вражеских дронов в Самарской области временно нарушено движение поездов
В Самарской области было временно нарушено движение поездов на участке Кряж — Липяги из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Об этом сообщает местная пресс-служба РЖД. Губернатор региона Вячеслав Федорищев также подтвердил этот факт.

«Из-за происшествия в настоящее время задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки — два часа четырнадцать минут. Три пригородных поезда отменены», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что железнодорожники делают все возможное по восстановлению контактной сети. На месте задействованы аварийные бригады, а пассажирам предоставляют информацию о времени отправления и возможных вариантах пересадки. Власти призывают жителей и гостей региона следить за актуальными объявлениями и учитывать возможные изменения в расписании движения поездов.

