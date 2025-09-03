Льготы для IT-компаний назвали несправедливыми

В России льготы по страховым взносам для IT-компаний, резидентов «Сколково» и территорий опережающего развития (ТОР) в нынешних экономических условиях являются несправедливыми. Об этом заявил глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин на полях Восточного экономического форума. По его словам, эти компании платят существенно меньше страховых взносов, чем малый и средний бизнес, что создает неравные условия.
«Допустим, взять IT-сектор. Там льгота по страховым взносам начинается, ну, не с полутора МРОТ, а с любой зарплаты. Ну, наверное, это несправедливо на сегодняшний день», — отметил Калинин в ходе форума. Он добавил, что аналогичные льготы распространяются и на резидентов «Сколково», ТОРов и промышленных кластеров, причем независимо от размера компании.
Сейчас для IT-компаний действует ставка страховых взносов 7,6% вместо стандартных 30%. Для компаний «Сколково» эта ставка составляет 14%, а для резидентов ТОРов и промышленных кластеров — также 7,6%. Калинин подчеркнул, что такие условия доступны не только малому и среднему бизнесу, но и крупным компаниям. Он назвал эти льготы «фантастическими».
По словам Калинина, правительство уже работает над потенциальной оптимизацией ставок страховых взносов. Ожидается, что соответствующие предложения могут быть представлены на Московском финансовом форуме 19 сентября.
Во Владивостоке 3 сентября проходит Десятый Восточный экономический форум, который продлится до 6-го числа. Основная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии принимают участие свыше 70 делегатов из различных стран. Ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.