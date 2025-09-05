05 сентября 2025

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попросил Путина о помиловании

Олега Митволя признали виновным в мошенничестве
Олега Митволя признали виновным в мошенничестве

Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь попросил о помиловании президента РФ Владимира Путина. Экс-заместителя главы ведомства признали виновным в мошенничестве при строительстве метро в Красноярске.

«Митволь попросил Путина о применении акта помилования в отношении него», — на официальный документ ссылается ТАСС. Осужденного приговорили к 4,5 года лишения свободы.

Летом 2022 года Митволя задержали во Внукове сотрудники ФСБ Красноярского края по делу о хищении 900 млн рублей, напоминает RT. В середине прошлого года его этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья, передает «Национальная служба новостей».

