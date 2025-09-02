Встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко всегда проходят содержательно, независимо от места их проведения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, даже находясь в тысячи километров друг от друга, они всегда находят темы для обсуждения.
«Семь тысяч километров, как Вы сказали, от наших стран. Тем не менее, где бы мы ни встречались, мы всегда найдем о чем поговорить, и всегда есть необходимость встретиться и поговорить, что любопытно», — сказал Путин во время переговоров с Лукашенко в Пекине. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщала, что у президентов России и Белоруссии нет никогда никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются.
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Ранее он принял участие в саммите ШОС. Сегодня российский лидер проводит переговоры с зарубежными коллегами. На мероприятии также присутствуют корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Завтра, 3 сентября, Путин посетит военный парад в Пекине, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.
