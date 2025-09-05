Самолеты Венесуэлы пронеслись рядом с американским военным кораблем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два военных самолета Венесуэлы заметили возле корабля ВМС США
Два военных самолета Венесуэлы заметили возле корабля ВМС США Фото:

Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля ВМС США, который находился в международных водах. Об этом сообщило Министерство обороны США, подчеркнув, что инцидент квалифицируется как «крайне провокационный шаг» со стороны венесуэльских военных.

«Сегодня два военных самолета режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах», — заявили в Пентагоне. Информацию об этом представители Минобороны США разместили в соцсети Х.

По данным американского оборонного ведомства, действия экипажей самолетов были направлены на то, чтобы препятствовать операциям США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в регионе. Американская сторона призвала венесуэльское правительство отказаться от вмешательства в операции по обеспечению безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля ВМС США, который находился в международных водах. Об этом сообщило Министерство обороны США, подчеркнув, что инцидент квалифицируется как «крайне провокационный шаг» со стороны венесуэльских военных. «Сегодня два военных самолета режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах», — заявили в Пентагоне. Информацию об этом представители Минобороны США разместили в соцсети Х. По данным американского оборонного ведомства, действия экипажей самолетов были направлены на то, чтобы препятствовать операциям США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в регионе. Американская сторона призвала венесуэльское правительство отказаться от вмешательства в операции по обеспечению безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...