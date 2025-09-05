Самолеты Венесуэлы пронеслись рядом с американским военным кораблем

Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля ВМС США, который находился в международных водах. Об этом сообщило Министерство обороны США, подчеркнув, что инцидент квалифицируется как «крайне провокационный шаг» со стороны венесуэльских военных.
«Сегодня два военных самолета режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро пролетели рядом с судном ВМС США в международных водах», — заявили в Пентагоне. Информацию об этом представители Минобороны США разместили в соцсети Х.
По данным американского оборонного ведомства, действия экипажей самолетов были направлены на то, чтобы препятствовать операциям США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом в регионе. Американская сторона призвала венесуэльское правительство отказаться от вмешательства в операции по обеспечению безопасности.
