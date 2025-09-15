Отец пятерых детей из Пермского края погиб на СВО

Прощание с бойцом пройдет 16 сентября
Прощание с бойцом пройдет 16 сентября Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб Владимир Грибанов из Верещагинского округа (Пермский край). Дома у бойца осталась жена и пять детей, сообщили в группе администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Владимир Грибанов, старший наводчик третьего минометного отделения минометного взвода, погиб 29 декабря 2024 года. С супругой Ириной Александровной воспитывали пятерых детей», — сказано в сообщении.

Про Владимира Грибанова известно, что он родился в 1974 году. Окончил Зюкайское ПТУ и получил специальность тракториста. Учился в музыкальной школе по классу «баян». Играл в хоккей. В свободное время ремонтировал автомобили. Работать начинал в совхозе. Потом его призвали в армию. После демобилизации Грибанов устроился в отдел милиции. Затем с братом основал цех по производству мебели, работал транспортной компании «Delko». Прощание с бойцом состоится 16 сентября в 11:00 в клубе в деревне Бородули.

