Село Ольговское в Запорожье освобождено российскими войсками

Наступательные действия провели подразделения группировки войск «Восток»
Наступательные действия провели подразделения группировки войск «Восток» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Ольговское Запорожской области», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия провели подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российские штурмовые подразделения проникли в Купянск по газопроводу, повторив тем самым ранее реализованный маневр — операцию «Поток». Аналогичный способ был применен при освобождении города Суджа в Курской области.

