Российские войска освободили село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Ольговское Запорожской области», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наступательные действия провели подразделения группировки войск «Восток».
Ранее российские штурмовые подразделения проникли в Купянск по газопроводу, повторив тем самым ранее реализованный маневр — операцию «Поток». Аналогичный способ был применен при освобождении города Суджа в Курской области.
