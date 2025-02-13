13 февраля 2025

Роспотребнадзор ХМАО нашел пользу в шоколадных конфетах

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О пользе шоколада рассказали в Роспотребнадзоре Югры
О пользе шоколада рассказали в Роспотребнадзоре Югры Фото:

Роспотребнадзор Югры рассказал, что польза шоколадных конфет заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе. Об этом сообщили в ведомстве.

«Шоколад содержит антиоксиданты, особенно темный шоколад, богатый флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений. Он также улучшает настроение, способствуя выработке серотонина и эндорфинов», — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что конфеты — высококалорийный продукт, поэтому следует употреблять их в меру. Также желательно выбирать темный шоколад без искусственных добавок и всегда проверять срок годности.

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Роспотребнадзор Югры рассказал, что польза шоколадных конфет заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе. Об этом сообщили в ведомстве. «Шоколад содержит антиоксиданты, особенно темный шоколад, богатый флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений. Он также улучшает настроение, способствуя выработке серотонина и эндорфинов», — сказано в сообщении. В ведомстве предупредили, что конфеты — высококалорийный продукт, поэтому следует употреблять их в меру. Также желательно выбирать темный шоколад без искусственных добавок и всегда проверять срок годности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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