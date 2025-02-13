Роспотребнадзор ХМАО нашел пользу в шоколадных конфетах

Роспотребнадзор Югры рассказал, что польза шоколадных конфет заключается в выработке эндорфинов, и присутствии антиоксидантов в составе. Об этом сообщили в ведомстве.
«Шоколад содержит антиоксиданты, особенно темный шоколад, богатый флавоноидами, которые защищают клетки от повреждений. Он также улучшает настроение, способствуя выработке серотонина и эндорфинов», — сказано в сообщении.
В ведомстве предупредили, что конфеты — высококалорийный продукт, поэтому следует употреблять их в меру. Также желательно выбирать темный шоколад без искусственных добавок и всегда проверять срок годности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!