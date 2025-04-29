29 апреля 2025

Пермский строительный гипермаркет сменил название

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь он называется, не «Леруа Мерлен», а «Лемана ПРО»
Теперь он называется, не «Леруа Мерлен», а «Лемана ПРО» Фото:

В Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 164б. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО». Под этим брендом с недавнего времени работают все гипермаркеты бывшей сети «Леруа Мерлен» на территории России.

«На сегодняшний день сегмент B2B обеспечивает около 30% оборота магазина, а к концу 2025 года планируется увеличить эту долю до 33%. Особое внимание будет уделяться проектным продажам, поскольку наблюдается устойчивый рост спроса на комплексные решения в сфере ремонта и строительства», — пишет «ИА Текст» со ссылкой на директора «Лемана ПРО» в Перми Александра Иванова.

В рамках обновления в пермском магазине были установлены новые вывески, изменен фирменный стиль оформления торгового зала, а также обновлена униформа персонала. Руководство гипермаркета отмечает, что с переходом на новый бренд планируется активнее развивать сотрудничество с профессиональными клиентами.

Гипермаркет работает в Перми порядка семи лет. О начале ребрендинга стало известно еще летом 2024 года.  

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В Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 164б. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО». Под этим брендом с недавнего времени работают все гипермаркеты бывшей сети «Леруа Мерлен» на территории России. «На сегодняшний день сегмент B2B обеспечивает около 30% оборота магазина, а к концу 2025 года планируется увеличить эту долю до 33%. Особое внимание будет уделяться проектным продажам, поскольку наблюдается устойчивый рост спроса на комплексные решения в сфере ремонта и строительства», — пишет «ИА Текст» со ссылкой на директора «Лемана ПРО» в Перми Александра Иванова. В рамках обновления в пермском магазине были установлены новые вывески, изменен фирменный стиль оформления торгового зала, а также обновлена униформа персонала. Руководство гипермаркета отмечает, что с переходом на новый бренд планируется активнее развивать сотрудничество с профессиональными клиентами. Гипермаркет работает в Перми порядка семи лет. О начале ребрендинга стало известно еще летом 2024 года.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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