Пермский строительный гипермаркет сменил название

В Перми завершился процесс ребрендинга гипермаркета, ранее известного как «Леруа Мерлен», расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 164б. Теперь предприятие функционирует под новым названием — «Лемана ПРО». Под этим брендом с недавнего времени работают все гипермаркеты бывшей сети «Леруа Мерлен» на территории России.
«На сегодняшний день сегмент B2B обеспечивает около 30% оборота магазина, а к концу 2025 года планируется увеличить эту долю до 33%. Особое внимание будет уделяться проектным продажам, поскольку наблюдается устойчивый рост спроса на комплексные решения в сфере ремонта и строительства», — пишет «ИА Текст» со ссылкой на директора «Лемана ПРО» в Перми Александра Иванова.
В рамках обновления в пермском магазине были установлены новые вывески, изменен фирменный стиль оформления торгового зала, а также обновлена униформа персонала. Руководство гипермаркета отмечает, что с переходом на новый бренд планируется активнее развивать сотрудничество с профессиональными клиентами.
Гипермаркет работает в Перми порядка семи лет. О начале ребрендинга стало известно еще летом 2024 года.
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