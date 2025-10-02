Марочко: российские военные начали закрепляться у Дробышева в ДНР

Российские военнослужащие, приблизившись к Дробышеву Донецкой Народной Республики, начали закрепляться в северной части населенного пункта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Что касается продвижения к населенному пункту Дробышево: наши военнослужащие не только приблизились к данному населенному пункту — по сути сейчас передовые подразделения ведут работу по закреплению на его северной окраине», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС. По данным эксперта, российские военнослужащие приступили к закреплению на окраинах улицы Слобожанской.
Военный эксперт отметил, что в целом ситуация у Дробышева «напряженная». Однако «инициатива полностью на стороне российской армии».
Ранее Марочко заявил, что военнослужащие РФ, освободив 27 сентября населенный пункт Дерилово, начали наступление на соседнее Дробышево в Донецкой Народной Республике. Освобождение Дерилово стало частью продвижения на краснолиманском направлении, где группировка «Запад» усиливает контроль над ключевыми пунктами. Сообщается, что в Шандригалово российские войска заняли часть домов и продвинулись в сторону Дерилово. Общая площадь продвижения составила восемь квадратных километров
