Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, пытая на ее глазах отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СБУ пытали отца жительницы Белгородской области, чтобы завербовать ее
СБУ пытали отца жительницы Белгородской области, чтобы завербовать ее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино (Белгородская область) Анастасию Быкову, угрожая расправой над отцом: они около полутора часов демонстрировали по видео-звонку его избиение и требовали отдать аккаунт в Telegram с правами администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Об этом рассказала сама девушка.

«Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом», — рассказала Быкова РИА Новости. Она рассказала, что после они начали избивать отца и просили, чтобы девушка включила демонстрацию экрана.

После этого, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ, но уже в письменной форме. Говорили, что если она хочет, чтобы ее отец жил, ей следует ходить в Шебекино, наблюдать, где находятся военные и живут ли они в городе. Собеседница агентства добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому.

Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел. Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов. 

Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино (Белгородская область) Анастасию Быкову, угрожая расправой над отцом: они около полутора часов демонстрировали по видео-звонку его избиение и требовали отдать аккаунт в Telegram с правами администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Об этом рассказала сама девушка. «Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом», — рассказала Быкова РИА Новости. Она рассказала, что после они начали избивать отца и просили, чтобы девушка включила демонстрацию экрана. После этого, по словам девушки, с ней снова связались сотрудники СБУ, но уже в письменной форме. Говорили, что если она хочет, чтобы ее отец жил, ей следует ходить в Шебекино, наблюдать, где находятся военные и живут ли они в городе. Собеседница агентства добавила, что помимо этого сотрудники СБУ также угрожали ей расправой при помощи целенаправленной атаки по ее дому. Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х годов, после чего ее отец Андрей Лаптев 1962 года рождения переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел. Отец девушки умер 8 сентября. По ее словам, кремировать его ей не разрешили, а причиной смерти назвали отравление алкоголем, не дав при этом никаких подтверждающих документов.  Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках и издевательствах со стороны украинских военных и нацбатальона «Азов». Солдаты сообщили о жестоких избиениях, унижениях и психологическом давлении, включая принуждение к заучиванию текстов для съемок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...