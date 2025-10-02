Челябинские власти поддержат разведение карпов деньгами

Субсидии на разведение карпов и сиговых рыбоводы смогут получить в декабре
Правительство Челябинской области поддержит рыбоводческие хозяйства субсидиями. Как URA.RU рассказал начальник управления технологического обеспечения продовольственной безопасности регионального минсельхоза Алексей Екимов, такую поддержку окажут впервые.

«Вышло положение о формах и процедуре выделения субсидий. Рыбоводные хозяйства получат поддержу до конца года», — сообщил URA.RU Екимов.

Власти возместят прямые затраты на приобретение посадочного материала карповых и сиговых видов рыб. Сумма субсидии не будет превышать 90% понесенных расходов. Период, за который можно предъявить полученные издержки, определили с 1 июня 2024 года по 15 октября 2025 года.

Финансирование поступит в декабре. Чтобы его получить, надо соблюсти несколько условий. Рыбоводческие участки должны находиться в Челябинской области. Выпустить для размножения следует 50 млн штук мальков.

Обмеление озер и недостаточная дисциплина рыбаков, которые часто ведут лов на рыбоводческих участках, сделали невыгодным зарыбление. В результате карпов на продажу везут из соседних регионов. Вкупе с неудовлетворенным спросом это увеличивает стоимость рыбы, которая на южноуральских рынках дороже, чем в Свердловской области. Челябинские рыбоводы в разговоре с URA.RU не раз отмечали, что поддержка бизнеса способна снизить стоимость карповых в продаже.

