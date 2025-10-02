Челябинские власти поддержат разведение карпов деньгами

Правительство Челябинской области поддержит рыбоводческие хозяйства субсидиями. Как URA.RU рассказал начальник управления технологического обеспечения продовольственной безопасности регионального минсельхоза Алексей Екимов, такую поддержку окажут впервые.
«Вышло положение о формах и процедуре выделения субсидий. Рыбоводные хозяйства получат поддержу до конца года», — сообщил URA.RU Екимов.
Власти возместят прямые затраты на приобретение посадочного материала карповых и сиговых видов рыб. Сумма субсидии не будет превышать 90% понесенных расходов. Период, за который можно предъявить полученные издержки, определили с 1 июня 2024 года по 15 октября 2025 года.
Финансирование поступит в декабре. Чтобы его получить, надо соблюсти несколько условий. Рыбоводческие участки должны находиться в Челябинской области. Выпустить для размножения следует 50 млн штук мальков.
Обмеление озер и недостаточная дисциплина рыбаков, которые часто ведут лов на рыбоводческих участках, сделали невыгодным зарыбление. В результате карпов на продажу везут из соседних регионов. Вкупе с неудовлетворенным спросом это увеличивает стоимость рыбы, которая на южноуральских рынках дороже, чем в Свердловской области. Челябинские рыбоводы в разговоре с URA.RU не раз отмечали, что поддержка бизнеса способна снизить стоимость карповых в продаже.
