На Челябинскую область идет теплый фронт, в регионе потеплеет до 13 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
В Челябинской области 3 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем от восьми градусов тепла до 13 градусов выше нуля», — уточнили метеорологи. В низинах возможны ночные заморозки до восьми градусов ниже нуля.
В области вероятнее всего будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Челябинске также переменная облачность и без осадков, днем до 9-11 градусов тепла, ночью около нуля.
В конце сентября синоптики предупреждали, что температура воздуха в октябре ожидается около нормы, а количество осадков будет меньше обычного. Кроме того, метеорологи сообщили о возможных сильных ветрах.
