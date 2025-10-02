На Челябинскую область идет теплый фронт

В области потеплеет до 13 градусов (архивное фото)
На Челябинскую область идет теплый фронт, в регионе потеплеет до 13 градусов. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинской области 3 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем от восьми градусов тепла до 13 градусов выше нуля», — уточнили метеорологи. В низинах возможны ночные заморозки до восьми градусов ниже нуля.

В области вероятнее всего будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду. В Челябинске также переменная облачность и без осадков, днем до 9-11 градусов тепла, ночью около нуля.

В конце сентября синоптики предупреждали, что температура воздуха в октябре ожидается около нормы, а количество осадков будет меньше обычного. Кроме того, метеорологи сообщили о возможных сильных ветрах.

