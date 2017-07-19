18:22 19 июля 2017 0

Сергей Кандаков ушел из большой политики, но его сын Илья теперь станет куратором масштабной стройки в Сургуте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Строительные компании Сургута возродили один из самых амбициозных и дорогостоящих проектов в регионе — World Trade Center Surgut (WTCS). Идея Международного торгового центра реинкарнирована благодаря планам правительства ХМАО создать комплекс для развития арктической науки. Научно-инновационный городок появится на одной площадке с предполагаемым местом возведения WTCS, а курировать его будет представитель семьи Кандаковых — бывший гендиректор СФК «Сургутгазстрой» Илья Кандаков.

История с ликвидацией Фонда поколений и новыми выплатами затмила самую недооцененную новость месяца в Югре — правительство губернатора Натальи Комаровой обнародовало этапы строительства университетского кампуса в Сургуте. Научно-инновационный городок СурГУ появится к 2027 году, став одним из ключевых проектов для освоения Арктики усилиями ХМАО. Пока нет даже примерной стоимости возведения кампуса — модель научного городка будет разработана к концу этого года, но речь будет идти о нескольких миллиардах рублей. Курировать стройку будет некоммерческая организация «Фонд научно-технологического развития Югры», возглавляемая окружным депутатом Ильей Кандаковым. Из-за новой должности он покинул пост генерального директора СФК «Сургутгазстрой».

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что в правительстве рассматривали несколько кандидатов, в том числе и представителей других строительных групп (например, из компании «СОК»). В итоге победили Кандаковы (отец Сергей и сын Илья). Более того, по версии инсайдеров, именно сургутским строителям принадлежит львиная доля заслуги в появлении дорожной карты по строительству кампуса.

Один из возможных проектов кампуса Фото: сайт «DTGroup Развитие Территорий»

Этого не отрицает Илья Кандаков. По его словам, компания за свой счет выполнила предпроектные инженерные работы в пойме Оби, где к 2027 году появится научно-инновационный центр. «Пока что Фонд в стадии формировании попечительского и наблюдательного советов. Мне доверили руководство этой структурой. Поставлены амбициозные цели и задачи. Есть потенциал и заинтересованность со стороны бизнеса, несмотря на то, что ко многим фондам в России часто относятся не всегда положительно, и не всегда позитивный результат они показывают», — прокомментировал свое назначение Илья Кандаков.

По версии источников «URA.RU», такое внимание владельцев «Сургутгазстроя» к кампусу связано не столько с желанием получить крупный подряд на масштабной стройке, сколько с попыткой реализовать собственный проект. Небольшая часть университетского городка будет располагаться на полустрове Сайма рядом с главным корпусом СурГУ, а основную базу построят в пойме реки Обь, неподалеку от Ледового дворца и ТРЦ «Сургут сити молл», возведенных компанией Кандаковых.

На этой же территории несколько лет назад Кандаковы анонсировали строительство World Trade Center Surgut — огромного бизнес-комплекса с океанариумом, технопарком, центром исполнительных искусств, яхт-клубом, многофункциональным медцентром и 30-этажным международным торговым центром. В ценах 2014 года на реализацию проекта требовалось 22 миллиарда рублей. Руководители строительной компании даже подписали трехстороннее соглашение с округом (лично Наталья Комарова его не подписывала, хотя присутствовала на презентации, автограф поставил первый вице-губернатор Александр Ким) и городом, однако дальше красивой презентации дело так и не зашло.

После назначения Ильи Кандакова на должность главы фонда, курирующего главную соцстройку в пойме Оби, в бизнес-сообществе заговорили, что отец и сын собираются снова использовать уже обкатанную ими схему по возведению собственных проектов рядом с бюджетными. Речь идет о ТРЦ «Сургут сити молл» и Ледовом дворце, построенных СФК «Сургутгазстрой». Объекты стоят на одной площадке, однако спортивная арена даже успела побыть долгостроем, а торговый центр Кандаковы сдали вовремя, в том числе — благодаря инфраструктуре и инженерным сетям, возведенным за бюджетные деньги во время первого этапа строительства Ледового дворца.

Таким Международный торговый центр мог бы стать несколько лет назад — часть этой территории теперь займет кампус Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По версии источников «URA.RU» в бизнес-сообществе, сургутский клан строителей начал искать инвесторов, но не для кампуса (привлечение частного капитала является одной из целей фонда, возглавляемого Ильей Кандаковым), а для возрождения проекта World Trade Center Surgut.

Более того, по информации одного из создателей проекта кампуса, клан Кандаковых даже пытался забрать себе часть земли, которая отведена под научно-инновационный комплекс. Якобы по этой причине окружным властям пришлось перевести территорию с баланса города на свой. Эти договоренности достигались при участии губернатора Натальи Комаровой, а результатом торгов стало назначение Ильи Кандакова на пост главы специально созданного фонда.

Окружной депутат Илья Кандаков возглавил новый стратегический фонд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В строительной компании, кстати, не отрицают, что проект Международного торгового центра в Сургуте планируется реанимировать. «Та презентация, это было видение пятилетней давности. Сейчас у нас стоит задача провести ревизию, выбрать несколько концепций и провести совместный мозговой штурм, в том числе с представителями города и округа. Что касается каких-то наших планов, связанных с кампусом и World Trade Center — в России есть традиция во всем видеть плохое и завидовать. Зачем строить гостиницы на территории кампуса за счет бюджета, когда для этого можно найти частный капитал. Зачем выставочный центр за счет бюджета, если будет инвестор. У нас представлены почти все нефтяные компании, которые должны быть заинтересованы в развитии современных технологий в регионе», — прокомментировал Илья Кандаков.

World Trade Center Surgut станет первой организацией подобного масштаба, расположенной в автономных округах тюменской «матрешки». Самый ближайший к Сургуту Международный торговый центр находится в Тюмени.

По информации инсайдеров «URA.RU», в привлечении инвесторов будет задействован и депутат Госдумы Александр Сидоров. Бывший мэр Сургута еще в советские годы работал в «Сургутгазстрое», и считается, что он является одним из теневых владельцев компании, а также лоббистом ее интересов на окружном и федеральном уровне. Александр Сидоров также является и председателем попечительского совета СурГУ.

Сам депутат Госдумы заявляет, что назначение Ильи Кандакова на должность руководителя «Фонда научно-технологического развития Югры» было полной неожиданностью. «Надо понимать природу этого назначения, и что будет дальше. Я бы не хотел комментировать, пока лично не пообщаюсь с Ильей Сергеевичем. Это же касается и кампуса — на следующей неделе я соберу в Сургуте всех, кто причастен. Тогда можно будет говорить о каких-то конкретных вещах», — заявил Александр Сидоров.

В правительстве Комаровой не стали комментировать, почему новый фонд возглавил именно сургутский строитель, а также возможные личные интересы компании «Сургутгазстрой». «У фонда конкретные задачи по развитию науки и реализации проекта по созданию научно-инновационного образовательного комплекса. Причем создание комплекса в значительной степени планируется за счёт средств инвесторов. Одна из первоочередных задач фонда — формирование пула заинтересованных инвестировать в проект партнеров», — рассказала директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.