Свердловским министрам вернут «управляющего». Даже имя известно

12:14 24 июля 2017 2

Евгений Куйвашев любит перестраивать управленческую систему под конкретные задачи. Так в 2012 году в области появлялся пост вице-губернатора, а в 2016-м - исчезла должность премьера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском правительстве могут вернуть пост премьера или ввести его аналог. Такую возможность уже обсуждают высшие чиновники кабмина, которые и поделились информацией с «URA.RU». По их данным, «второе лицо» восстановят после выборов губернатора 10 сентября 2017 года. Более того, известны уже первые параметры очередной реформы — «управляющим по кабмину» станет «крепкий хозяйственник», и ему «переподчинят некоторых вице-губернаторов».

От поста председателя правительства свердловская власть отказалась после ухода в отставку 26 сентября 2016 года Дениса Паслера, занимавшего эту вакансию четыре года. Уже 7 ноября Евгений Куйвашев озвучил новую структуру регионального кабмина, в которой он является единоличным главой региона и правительства. Появление разговоров о возвращении аналога премьерскому посту чиновники связывают с объемом задач, прописанных Евгением Куйвашевым в его программе «Пятилетка развития».

Без регулярных собраний членам правительства сложнее управлять вверенными им сферами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Причина в очевидном переизбытке задач, — рассуждает высокопоставленный чиновник. — Сейчас на губернаторе как внешняя политика (лоббирование интересов региона в Кремле), так и внутренняя — наше беспокойное хозяйство, и нужно ими заниматься. Если глава региона сосредоточится только на внутреннем, у нас денег не будет, если на внешнем — все повалится и не на что деньги будет выбивать. Поэтому для внутренних задач необходим толковый координатор».

В кулуарах родилась и политическая версия происходящего, которая объясняет перспективу появления премьера обострившейся в последнее время конкуренцией двух первых вице-губернаторов — Алексея Орлова и Владимира Тунгусова. Последний, утверждают обличенные властью собеседники, сам настраивает главу региона на введение «второго лица» в области — это и риск-менеджер, на которого ложится вся ответственность за провалы в хозяйстве, и отличный заместитель на время рабочих командировок.

Как и прежде, члены правительства будут ездить за губернатором по области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В такой ситуации возможно ослабление ряда вице-губернаторв, в качестве аргумента подобного развития событий собеседник агентства привел уже анонсированный переход министра инвестиций и развития Дмитрия Нисковских на пост главы Сысерти, что изменило расклад сил в правительстве.

Сам Нисковских отказывается как-либо это трактовать и предпочитает не комментировать острую политическую тему, по-чиновничьи сухо объясняя, что его перемещение «согласовано с губернатором».

Вместе с тем, самому Владимиру Тунгусову премьером становиться не хочется — по крайней мере, так звучит обсуждаемая в кулуарах версия, обозначающая совсем иные кандидатуры и конфигурации. Одним из предполагаемых главного координатора правительства называется глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Тот уже давно подумывает о завершении муниципальной карьеры, а мэрия последний год старательно продвигает его сменщика — первого зама Алексея Кожемяко.

Александр Якоб не скрывает своего желания покинуть пост в мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгению Куйвашеву, не сомневаются в кабмине, могут предложить на пост премьера и самого Кожемяко — безупречный чиновник с хорошо развитой хозяйственной «жилой» и способностью договариваться. В этом случае, главой администрации Екатеринбурга может стать один из альтернативных претендентов — в качестве таковых уже назывались глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников или замглавы администрации по благоустройству Евгений Архипов. Узнать мнение обоих городских чиновников не удалось — на личные телефоны они не отвечают.

Официальная версия свердловской власти, впрочем, пока не готова признать перегруженность и необходимость очередной реформы. «Это абсолютно вне повестки», — максимально лаконично прокомментировал перспективу назначения премьера директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.