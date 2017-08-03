15:11 03 августа 2017 0

Строительство ЖК "Западный" затормозилось, а руководство строителей погрязло в арбитражных и уголовных разбирательствах Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Екатеринбургу грозит новый скандал с пайщиками. В ходе процедуры банкротства компаний застройщиков скандально известного ЖК «Западный» в Екатеринбурге, 14 семей могут лишиться купленных квартир. Соответствующее решение принято Арбитражным судом. Теперь дело за управляющим, руководящим банкротством.

В суд передано уголовное дело о мошенничестве руководителей екатеринбургской компании ООО «ВВК». Эта фирма являлась подрядчиком строительства жилого комплекса «Западный» в Академическом районе Екатеринбурга (в квадрате улиц Институтская — Барклая — Тимофеева — Ресовского — Серафимы Дерябиной) и возведение которого завязло.

14 семей могут лишиться жилья в этом ЖК

По данным следствия, начав в октябре 2013 года строительство ЖК, в нарушение договорных обязательств «ВВК» затянуло работу, а в апреле 2015-го вообще прекратило свою деятельность.

Компания за свою работу по строительству получала от заказчика ООО «Строительная компания малоэтажного домостроения» оплату только 10% деньгами. Остальное — помещениями в возведенных строениях, в этом случае — квартирами. В благоприятный период, когда строительство велось активно, в офисе организации на Амундсена велась продажа еще не построенных квартир, а точнее заключались договоры предварительной уступки прав требований. Общая стоимость заключенных договоров составила более 40 млн рублей.

«При этом директор строительной компании через сотрудников ООО „ВВК“, а также специалистов по продаже недвижимости от других организаций, распространил информацию о наличии у ООО „ВВК“ для продажи квартир в ЖК „Западный“ по цене ниже рыночной, а его заместитель, в свою очередь, подготовил при помощи компьютера бланки предварительных договоров. Впоследствии с потенциальными покупателями квартир в ЖК „Западный“ ими были заключены предварительные договоры с обязательством по передаче в будущем права требования пая в виде квартир в ЖК „Западный“. В результате своих незаконных действий руководитель компании и его заместитель мошенническим способом присвоили средства 10 пайщиков на общую сумму свыше 18,5 млн. рублей», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

После того, как строительство стало затягиваться, пайщики, не получившие жилья, добились возбуждения уголовного дела по ст. 159 ч.4 «Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Помимо главы компании «ВВК» Белоусова, вторым обвиняемым проходит его заместитель.

«Руководитель данного ООО подозревается в том, что в период с 2014 по 2016 гг. в офисе организации на улице Амундсена заключил с гражданами договоры предварительной уступки права требования на ряд квартир. При этом, по версии следствия, он не намеревался выполнять свои обязательства по договору генерального подряда в полном объеме и не имел реальной возможности предоставить клиентам в собственность квартиры. Вырученные денежные средства в кассу компании он не оприходовал и жилье покупателям не передавал, что повлекло за собой нарушения законных прав и интересов граждан», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Источники «URA.RU» отмечают следующий любопытный штрих: одним из лидеров группы пострадавших пайщиков стала екатеринбурженка Лариса Даскал. Именно она стала активно писать жалобы правоохранителям, на мошеннические действия Белоусова, после чего полицейские и возбудили дело. А в феврале 2017 года женщина была найдена мертвой. Близкие Ларисы Даскал связывают ее убийство с коммерческой деятельностью. Однако все признают, что по воле случая, гибель женщины оказалось на руку обвиняемым в махинациях с квартирами. Официальные представители свердловского следственного комитета пока не комментируют ход расследования убийства.

Параллельно разбирательству мошенничества с квартирами, в 2015 году началась ликвидация компании. В свою очередь и руководитель ООО «ВВК» Евгений Белоусов обратился в Арбитражный суд с заявлением о личном банкротстве.

Представитель кредитора — компании ООО «Строительная компания малоэтажного домостроения» (СКМД) Дмитрий Рожин заявил «URA.RU», что процедурой личного банкротства Белоусов пытается избежать к себе дальнейших претензий от пайщиков, так и не получивших квартиры.

На прошлой неделе Уральский арбитражный суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании с ООО «С-Палаза» (правопреемник ООО «ВВК») в пользу генподрядчика СКМД стоимости переданных на основании договоров о паевом участии в строительстве.

Тело Ларисы Даскал с колото-резанными ранами нашли случайные прохожие на улице 28 февраля Фото: личная страница в соцсетях Ларисы Даскал

«Со стороны истца имеет место финансирование работ на общую сумму 354 254 909 руб. 18 коп., а обязательство ответчика перед истцом по договору подряда выполнены лишь на сумму 311 812 595 руб. 70 коп. Разница составила 53 442 313 руб. 48 коп., с учетом заявленного истцом требования — 49 505 725 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в качестве неосновательного обогащения, поскольку оснований для удержания денежных средств в заявленном истцом размере у ответчика не имеется», — следует из решения председательствующей судьи Григорьевой.

В решении также перечисляются 14 договоров паевого участия заключенных между ООО «ВВК» и физлицами. Однако законность заключения таких договоров теперь под большим вопросом. Ведь застройщик не провел работы на сумму стоимости этих помещений.

«Это означает, что в ходе начавшейся процедуры банкротства теперь уже в отношении ООО «С-Плаза», паевые договоры на 14 квартир переуступленных ООО «ВВК» физическим лицам (общей стоимостью более 40 млн), могут быть аннулированы и переданы кредитору — ООО «Строительная компания малоэтажного домостроения. То есть 14 пайщиков, из-за действий Белоусова, могут не получить свои квартиры. Хотя, это вопрос еще не одного судебного заседания», — объясняет Дмитрий Рожин.

С самим Евгением Белоусовым в данный момент нет возможности связаться. В рамках расследования уголовного дела, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемому также запрещено общение с посторонними. Его адвокат Михаил Пуртов оказался не готов прокомментировать «URA.RU» решение арбитража. Однако на своем сайте, адвокат еще в конце июня текущего года опубликовал заявление в правоохранительные органы, в котором утверждает, что ООО «ВВК» выполнило свои обязательства, но не получило от СКМД 71 млн рублей. Представители «Строительной компании малоэтажного домостроения» эту информацию опровергают. «Если мы что-то задолжали „ВВК“, почему от них до сих пор не поступило исковых требований. Ведь это первое, чтобы должна предпринять компания для получения долга», — заявил Дмитрий Рожин.