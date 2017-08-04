21:50 04 августа 2017 0

Молодежь из ЛДПР поймала Володина на форуме и предложила озаботиться судьбой простых югорских дольщиков Фото: Александр Лобов

ЛДПР накаляет политические страсти вокруг Югры, продолжая эксплуатировать конфликт дольщиков со строителями. Соколы «Жириновского» обратились с жалобой на действия властей в регионе к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В ходе всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», проходящего в 2017 году во Владимирской области, член партии-либерал демократов Алексей Волосухин заявил, что чиновники давят на его однопартийцев, заступающихся за участников долевого строительства.

Собеседник бывшего куратора внутренней политики Кремля привел в пример помощника югорского депутата Виктора Сысуна Вадима Шамсутдинова. Последний, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме в июле, сам представился дольщиком, и раскритиковал работу строительной компании из Лангепаса ООО «СМП-68», и персонально ее гендиректора Олега Буркина. По версии Шамсутдинова, застройщик не занимается возведением жилого дома по непонятным причинам. Видеозапись зафиксировала присутствие на мероприятии другого югорского лдпровца, депутата Госдумы Владимира Сысоева.

Новое видео с «Территории смыслов» добавляет истории деталей. «Сейчас в окружной Думе, окружная власть эта вся, очень сильно парня гнобит (здесь разобрать слова невозможно, Волосухина заглушает женский голос из громкоговорителя — ред.). Хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание», — слышно на видеозаписи.

Большая часть реплики либерал-демократа оказалась заглушена голосом из громкоговорителя. Видео: Александр Лобов

В разговоре с «URA.RU» Алексей Волосухин сообщил, что Володин пообещал разобраться в ситуации. Также собеседник агентства выразил уверенность, что его вопрос не оставят без внимания. Вадим Шамсутдинов тем временем не может назвать конкретные случаи прессинга со стороны властей.

«Давление оказывается, не на меня лично, а на других дольщиков. Но я несу за них ответственность. Угрожают увольнением тем, кто работает в муниципальных организациях. Кто? Наверное, руководители организаций. Наверное, власти города. С чьей подачи это происходит мне неизвестно и остается только догадываться», — прокомментировал в разговоре с «URA.RU» Вадим Шамсутдинов.

Вице-мэр Лангепаса, ответственный за строительный сектор, Андрей Мосягин, удивляется такому заявлению. «Насколько мне известно, среди дольщиков Буркина нет ни одного сотрудника администрации, или работника бюджетного и муниципального учреждения. Если бы такие люди там были, они бы обратились через свое руководство, но никаких подобных обращений в наш адрес не поступало», — отметил Андрей Мосягин.

После выступления Шамсутдинова на парламентских слушаниях (там также участвовал Вячеслав Володин) прокуратура ХМАО-Югры провела проверку деятельности «СМП-68», усмотрев в деятельности фирмы нарушения закона. Надзиратели установили, что компания заключила 30 договоров долевого участия, получив от клиентов более 60 млн рублей, однако не выполнила работы в срок. При этом, деньги дольщиков были потрачены полностью. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата чужого имущества».

Олег Буркин уверен — его уголовное дело появилось исключительно из-за политических игрищ.

«Обращение к Володину это и есть истинная подоплека претензий прокуратуры. Их можно понять, им надо показать, что они реагируют. Но у меня тот самый долевой дом строится. Приезжайте, сами увидите», — комментирует застройщик.

Югорская стройка — крайне благодатная почва для разнообразного PR и политических провокаций Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Буркин говорит, что уже подал один иск против Вадима Шамсутдинова — главный обвинитель со стороны ЛДПР оказался должен строителю 200 тыс. рублей. В ближайшее время также будет подан иск за клевету. Олег Буркин намерен взыскать и бизнес-потери, из-за которых, в числе прочего, по версии строителя, в Лангепасе остановилась программа переселения из ветхого жилья.

«Люди получают субсидию, но из-за разницы в квадратуре они должны доплатить за новые квартиры. Я им предоставил за счет собственных средств беспроцентную рассрочку. После возбуждения уголовного дела люди решили не платить и подождать, что будет. А у меня из-за этого срывается миллиардный проект в 9-м микрорайоне. Я не отдам дома, пока мне не заплатят», — комментирует Олег Буркин.

Как считает глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин, история, которую продвигают представители Жириновского в Югре не нова, и ее цель — подогреть политические страсти в округе. Конфликт между строителями и дольщиками — лишь повод. При этом, говорить об успехе операции ЛДПР на основании одного лишь факта обращение к Володину также нельзя, считает эксперт.

«Володин всегда досконально изучает вопросы, и поэтому преждевременно говорить о каких-то дивидендах, на которые рассчитывали в ЛДПР.

Владимир Сысоев за два месяца провел уже третью громкую популистскую акцию, направленную против «Белого дома» в Ханты-Мансийске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Я вообще не понимаю, почему обратились именно к Володину — он не занимается обманутыми дольщиками. Видимо, используют информационный повод, чтобы пожаловаться хоть кому-нибудь. И это никого не удивляет, в ЛДПР регулярно ищут любые возможности обвинить руководство округа во всех грехах. Сюжет понятен», — прокомментировал Анатолий Гагарин.

Лидер либерал-демократов тюменской «матрешки», депутат Госдумы Владимир Сысоев говорит: «Так совпало, что Вадим и член ЛДПР, и член молодежного парламента Югры. И очень важно, что он не побоялся и выступил в защиту людей. Следственный комитет разберется с чудо схемами по долевому строительству в Югре».

В правительстве Югры напомнили, что рекомендации парламентских слушаний уже реализованы: накануне в окружной думе подробно рассматривали ситуацию с обманутыми дольщиками, продемонстрировав положительную динамику решения вопроса. На важность темы для органов исполнительной власти указывает тот факт, что правительство на них представлял вице-губернатор, отвечающий в регионе за строительство, Дмитрий Шаповал.