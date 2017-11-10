Как развить бизнес в России без государства, кредитов и хайпа

17:28 10 ноября 2017 0

Игорь Черноголов уверен, что успешно вести бизнес можно и в смутное время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Осталось меньше двух недель до главной деловой церемонии в Екатеринбурге — вручения премии журнала «Деловой квартал» — «Человек года». Накануне важного для бизнес-элиты вечера «URA.RU» общается с теми, кто премию уже получил. Сегодня мы предоставляем слово человеку года-2014 в номинации «Малая промышленность», президенту ГК «Пенетрон» Игорю Черноголову.

«„Железного занавеса“ для бизнеса не существует»

Черноголов прошел путь от рабочего на конвейере фабрики «УралОбувь» до главного продавца американских строительных смесей в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Я езжу в США, как член Американо-российского делового совета, уже порядка семи-восьми лет. Каждый год в заседаниях принимают участие знаковые руководители обоих стран. Все участники заседаний переживают, что политики великих держав не могут найти общий язык. Они смотрят друг другу в глаза и видят, что рядом с ними сидят нормальные, адекватные люди, которых тоже не устраивает сложившаяся ситуация. Члены нашего совета выступают в качестве послов доброй воли, бизнес-дипломатов. Потому что для бизнеса границ не существует. Во все времена, даже когда опускался «железный занавес», бизнес с бизнесом всегда могли договорится. И зачем на воевать друг с другом сегодня, когда мы можем наладить нормальный бизнес-климат, установить нормальные контакты?

«Переезжать в Америку не хочу»

Было одно время желание переехать, даже разговаривал о получении «грин-карты». Но потом подумал и понял, что заниматься бизнесом в России гораздо интереснее. В Америке денег больше, чем в России. Но у нас налоги ниже, перспективы больше, конкуренции нет. Я знаю, как здесь двигать бизнес, знаю, как его развивать. Для нас, россиян, открыт весь мир. Мы можем продавать продукцию в любую страну мира, с которыми не имеют права торговать американцы. Это, например, Куба, Иран, Ирак, Северная Корея.

«Как только потерял гибкость, остановился — ты труп»

Во время экономического кризиса в России работать так же, как раньше, ничего не меняя, конечно, сложно. Нужно идти на те рынки, куда ты ни разу не ходил, идти к тем заказчикам, с которыми еще не работал. Нужно каждый день вставать пораньше и ложиться попозже. Идти, рассказывать про себя, про свой бизнес, про свои материалы. Нужно придумывать новые идеи, новые подходы. Как только ты остановился — все, ты умер. Как только ты потерял гибкость — ты труп.

Черноголов предпочитает бизнес в России, чем в США: здесь меньше налоги и конкуренция Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Толстый всегда проигрывает»

Экономический кризис изменил привычки и стиль работы. Как и прежде, пытаюсь за единицу рабочего времени сделать больше. Раньше ради этого экономил на сне — выбирал ночные полеты. Сейчас стараюсь их минимизировать, потому что устаю. Вместо этого исключил просмотр телевизора, фильмов, алкоголь и почти исключил курение. Если читаю, то только по бизнесу, по своей работе. Исключил фитнес — мне достаточно 20-минутной интенсивной зарядки утром. Ну, и стал меньше есть. Потому что, если ты толстый, то тебе тяжелее думать и двигаться.

«Не будь пришлым, будь своим»

Мощностей нашего большого завода на Урале достаточно, чтобы закрыть потребность в наших материалах в России и странах СНГ на 5-7 лет. Тем не менее, мы открываем заводы в Казахстане, в Белоруссии, открыли недавно завод в Казани. Не ради снижения цены на наш материал. Мы следуем тренду на локализацию производства. Если бы в Белоруссии мы не открыли производство, мы проиграли бы этот рынок. Там есть свои производители. Они производят менее качественную продукцию. Но там действует лозунг: «Купляйте белорусское». Сейчас для белорусов мы местные. Казахстан — мусульманская страна. Там не хотят работать с пришлыми. И, когда мы на их территории производим свой продукт, конечно, это выгодно для казахстанцев. Они нас радостно включают в свои проекты. Следующий наш завод будет построен в Московской области.

Черноголов предпочитает везде быть своим, но с властями дел старается не иметь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Не надо заигрывать с государством»

Мы не ждем преференций от государства в виде налоговых льгот и включения в госпрограммы. Это нужно крупному бизнесу. Но и для них это некий тренд. Нам такой хайп не нужен. Мы настроены самостоятельно пахать изо всех сил, которые у нас есть. Не надо заигрывать с государством. Чиновники — сами по себе, мы — сами по себе.

«Не брать кредитов»

Мы никогда не брали кредитов. Я считаю, что лучше работать «step by step», но за счет своих денег, не быть никому обязанным и должным.

«Избавляться от балласта»

Нужно брать в команду лучших людей и избавляться от балласта. От, тех, кто не приносит результата. Мы это постоянно делаем. У нас все время идет ротация. Людям нужно нормально платить, но не переплачивать. И каждый сотрудник компании должен показывать результат, развиваться вместе с компанией.

«Конкуренты нас постоянно копируют. И это нормально»

Когда я запускал этот бизнес, мы были на рынке одни. Но уже в 2004 году я знал, что рано или поздно начнется тренд на импортозамещение. В каждом городе, где мы появлялись, были компании, которые производили сухие строительные смеси. Они видели в нас успешный бизнес и также решали производить гидроизоляцию. Они думали: «Это же ерунда какая-то. Сейчас быстренько сами что-то набодяжим». Они как появляются, так и пропадают. Но наше главное отличие от них в том, что мы — профессионалы. Мы производим несколько материалов с высоким качеством и умеем работать.

Гостям «Иннопрома» Черноголов известен как организатор шахматной гостиной, где VIP могли спокойно поговорить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Часть денег трачу, не надеясь на их возвращение»

Часть денег я трачу на венчурные проекты, понимая, что они могут не вернуться. Каждый день приходят люди со своими идеями об инвестициях то в ресторан, то в акции. Это может выстрелить, может не выстрелить. Делаю это исключительно для приобретения опыта в новой отрасли. Ведь этот опыт может дать что-то новой для основного бизнеса. Да, иногда можно ошибиться. Я, например, купил здание для размещения производства в Германии. Здание шикарное, недорого стоит. Но оказалось, что у него очень плохая локация. Сейчас не могу его продать. Потому что надо было в другом месте покупать. Ошибка? Конечно, ошибка. Я потерял эти деньги. Но получил опыт, теперь знаю, что нужно строить в другом месте.

«Шахматы — это встреча с интересными людьми»

Занимаясь шахматами, я всегда встречаюсь с умными людьми, которые и мир посмотрели, и много знают. С ними интересно пить кофе и общаться. Еще интересней устраивать турниры. Шахматы помогают бизнесу, так как расширяют мировоззрение и контакты. Например, у меня в команде играл главный тренер по шахматам в Катаре. И теперь мы в Катар начинаем продавать материалы.

«Кино объединяет людей»

Игорь Черноголов параллельно строит карьеру продюсера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Я продюсировал фильмы в Голливуде. Казалось бы, это занятие не могло привести к росту продаж. Но, когда ты приезжаешь в другую страну и сидишь с кем-то пьешь кофе, то мало кому интересно слушать только про «Пенетрон». Когда ты начинаешь говорить, что ты продюсер в Голливуде и сам снимался в кино, про внутренний мир Голливуда начинаешь рассказывать, ты становишься интересным собеседником. И для губернатора, и для президента, и для крупного бизнесмена. Фильмы объединяют людей. И через дружбу, через человеческие отношения ты выстраиваешь в дальнейшем бизнес.

«Занимаюсь русской медитацией»

Два-три раза в месяц я могу уехать в деревню. Всего за 70 километров от Екатеринбурга. Там у меня горы, река, сосны, реальный кайф. Там в русской печи что-нибудь люблю приготовить. Например, конину или косулю. Хлеб пеку, в баню хожу, самогон делаю. На рыбалку иногда хожу, с детьми за грибами. Это хобби, которое помогает отдыхать. Это русская медитация.

«Бытом не заморачиваюсь»

Комфорт люблю, но не заморачиваюсь на нем. Люблю, когда все есть, когда достаточно пространства, чтобы лежали аккуратно или висели твои вещи. До последнего времени я жил семьей с тремя детьми, в маленькой квартирке, в старом доме с деревянными перекрытиями. Вроде бы есть деньги, пошел, купил любую квартиру, какую хочешь, и живи. А нет. Если бы не было жены, я бы, наверное, жил в офисе. Я благодарен жене, что ради семьи она все устроила. Она со мной в бизнесе с первого дня открытия компании, во многом мне помогает советом и делом.

«Меньше комфорта — больше времени»

Черноголов утверждает, что не стремится к роскошному быту. И подтверждает это на публике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люблю куда-то приехать и остановиться в хорошей гостинице. В одной из таких у меня в центре Москвы скидка в 50%. Я там назначаю все встречи и за счет удобной локации экономлю время. Да, там кофе стоит тысячу рублей за чашку. Очень дорогие номера. Но я экономлю кучу времени. Всех, кого нужно, на месте накормил, напоил, кофе угостил, все дела сделал. Но могу жить и в плохой гостинице. Например, приезжал на бизнес-форум «Атланты» в «Крокус-Сити Холл». Прямо в «Крокусе» есть гостиница. Ужасная кровать, никакие постельные принадлежности, нет тапочек. Окна не открывались. Я думаю: «О-о, круто». Пришел, переночевал — и… опять работать. Меньше комфорта на сон, но зато, вышел — через три минуты я уже в зале заседаний.

«Езжу быстро»

Люблю, чтобы машина ездила, заводилась и проезжала там, где я хочу. То есть, это должна быть явно не легковушка и не российская машина. Так как у меня мало времени, я езжу очень быстро.

«Сделанное тобою добро возвращается сторицей»

У благотворительности есть две стороны. Первая состоит в том, что бизнесмены-благотворители берут на себя роль государства. Ведь именно государство должно заботиться о своих нуждающихся в поддержке гражданах. Вы же собираете налоги, так и помогайте им! Но с другой стороны сделанное тобою добро возвращается сторицей. Поэтому я веду много благотворительных проектов. Это детские кинофестивали, установка памятников святым, строительство церквей. В рамках «Ротари-клуба» мы помогаем одаренным детям, детским домам, театру, в котором участвуют люди с синдромом Дауна.

«Пенетрон» — это навсегда»

Миром правит бизнес. И нашей страной тоже. Поэтому дальнейшее движение страны вперед будет зависеть от того, насколько это будет выгодно крупному бизнесу. Почему, например, у нас до сих пор нет электромобилей? Потому что действуют нефтеперерабатывающие заводы. Они дают огромную прибыль. И их собственникам расширение выпуска электромобилей точно не нужно. 95% рынка гидроизоляции до сих пор занимают придуманные 150 лет назад рулонные битумные материалы. Они вредные, очень вредные. Но это большой бизнес. Дай Бог, лет через 30 нефть закончится и произойдет слом на рынке. Смеси «Пенетрон» дешевле, они навсегда, но мне каждый день приходится биться за их продвижение. И буду биться за это дальше.