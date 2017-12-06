{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:43  06 декабря 2017 1

«Выбравшие нейтральный флаг согласны, чтобы их страной помыкали»

Политолог Данилин: почему российские олимпийцы должны проигнорировать Пхеньян-2018
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
Выездное заседание правительства СО в Асбесте, олимпийские кольца, олимпиада
Решение МОК раскололо обществоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, однако российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом. С призывом ехать на игры уже выступил нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук. О том, почему российские спортсмены, которые согласятся ехать на игры под нейтральным флагом, перестанут иметь к нашей стране какое-либо отношение, рассказал политолог Павел Данилин.

После нашего отстранения Олимпийские игры нужно бойкотировать на государственном уровне, другого варианта просто не существует. Делать это следует не только государству, но и нашим спортсменам.

Подведение предварительных итогов выборов с участием руководства партии "Единая Россия". Москва, данилин павел
Павел Данилин возглавляет «Центр политического анализа»
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Многие говорят, что они тренировались всю жизнь ради этих игр, но ведь они тренировались не только ради Олимпиады. Мы же понимаем, что на Олимпийских играх мир клином не сошелся. Есть чемпионаты мира, другие соревнования, в них они могут и должны участвовать. Я бы не сказал, что перед нами все закрыто. Кроме того, они делали это в первую очередь для себя, а не для того, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Они тренировались в нашей стране и должны выступать за нашу страну. Если им захочется поехать на Олимпиаду в Корее, то и флаг им в руки, но после этого к нашей стране они уже никакого отношения иметь уже не будут.

Предателями их, конечно, тоже нельзя будет считать, ведь предательство — это когда ты наносишь вред. Особого вреда они не нанесут.

Но станет понятно, что они не готовы отстаивать честь страны и согласны на то, чтобы страной помыкали как угодно.

Отстранять их из-за этого от работы в министерствах и спортшколах не стоит. Нам важно, чтобы они передали свой опыт другим поколениям спортсменов. Осудить их надо, а вот принимать репрессивные меры — уже нет.

Я думаю, поведение спортсменов во многом будет зависеть от позиции, которую сформулирует министерство спорта. Если оно заявит, что ехать не стоит, то большинство спортсменов эту позицию поддержит, если отдаст это решение им на откуп, то многие поедут. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы была однозначная позиция — за бойкот Олимпиады, но не уверен, что будет так.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров