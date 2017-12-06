«Выбравшие нейтральный флаг согласны, чтобы их страной помыкали»

14:43 06 декабря 2017 1

Решение МОК раскололо общество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, однако российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом. С призывом ехать на игры уже выступил нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук. О том, почему российские спортсмены, которые согласятся ехать на игры под нейтральным флагом, перестанут иметь к нашей стране какое-либо отношение, рассказал политолог Павел Данилин.

После нашего отстранения Олимпийские игры нужно бойкотировать на государственном уровне, другого варианта просто не существует. Делать это следует не только государству, но и нашим спортсменам.

Павел Данилин возглавляет «Центр политического анализа» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Многие говорят, что они тренировались всю жизнь ради этих игр, но ведь они тренировались не только ради Олимпиады. Мы же понимаем, что на Олимпийских играх мир клином не сошелся. Есть чемпионаты мира, другие соревнования, в них они могут и должны участвовать. Я бы не сказал, что перед нами все закрыто. Кроме того, они делали это в первую очередь для себя, а не для того, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Они тренировались в нашей стране и должны выступать за нашу страну. Если им захочется поехать на Олимпиаду в Корее, то и флаг им в руки, но после этого к нашей стране они уже никакого отношения иметь уже не будут.

Предателями их, конечно, тоже нельзя будет считать, ведь предательство — это когда ты наносишь вред. Особого вреда они не нанесут.

Но станет понятно, что они не готовы отстаивать честь страны и согласны на то, чтобы страной помыкали как угодно.

Отстранять их из-за этого от работы в министерствах и спортшколах не стоит. Нам важно, чтобы они передали свой опыт другим поколениям спортсменов. Осудить их надо, а вот принимать репрессивные меры — уже нет.

Я думаю, поведение спортсменов во многом будет зависеть от позиции, которую сформулирует министерство спорта. Если оно заявит, что ехать не стоит, то большинство спортсменов эту позицию поддержит, если отдаст это решение им на откуп, то многие поедут. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы была однозначная позиция — за бойкот Олимпиады, но не уверен, что будет так.