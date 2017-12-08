Куратором тюменской молодежи хотят сделать предводителя садоводов

19:11 08 декабря 2017 0

В борьбе за места в общественном совете сошлись активисты и формалисты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В среде тюменских активистов назревает скандал. Поводом стал новый общественный совет, который создается при департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, чтобы следить за его работой. Общественная палата региона рекомендовала в орган троих человек, среди которых нет ни одного представителя профильной комиссии, курирующей «молодежку», зато есть руководитель местного отделения Союза садоводов России.

Источники агентства среди общественников Тюмени недоумевают от такого решения и уверены, что как минимум один из членов комиссии по молодежной политике, физкультуре и спорту Общественной палаты обязательно должен оказаться в совете профильного департамента. На места претендовали представители молодежного крыла ОП: Ирина Егорова, Иван Шмонин и Максим Шереметьев. Все трое — заметные фигуры в общественной жизни города и области.

Светлана Ярославова считает решение совета справедливым Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Егорова является исполнительным директором международного кинофестиваля «Ноль Плюс», который продвигает идею осмысленного просмотра мультипликационных и кинофильмов. Шереметьев — директор ТРОО «Страйкбол Урала» и автор уникальной программы подготовки призывников «Достойный выбор», с помощью которой он намерен радикально изменить отношение современной молодежи к службе в армии. Шмонин возглавляет Союз экстремальных видов спорта, и его мероприятия, к примеру «Экстрим ЭКСПО», пользуются огромной популярностью.

Почему их заслуг оказалось недостаточно для того, чтобы коллеги поддержали гражданских активистов, корреспонденту «URA.RU» рассказала заместитель председателя общественной палаты Тюменской области, член Общественной палаты РФ Светлана Ярославова.

Совет палаты, в который входят председатель с заместителем, представитель региональной Общественной палаты в ОП РФ, главы комиссий палаты и руководитель аппарата, выдвинул в тройке рекомендованных представителей Аркадия Либермана, Ирину Ульянову и Алексея Кучерова.

Заместитель председателя палаты обосновала выбор: «Алексей Кучеров — популярный молодой человек, возглавляет региональное отделение Союза садоводов России. И не надо думать, что современные садоводы — это исключительно пенсионеры, сейчас это молодежный пул. Аркадий Либерман — это вообще человек уникальный, обладающий феноменальной памятью и искрометным умом, поддерживающий молодежь, которая стремится развивать интеллект, с ним даже просто беседовать очень приятно. Одно время он был пресс-секретарем Общественной палаты региона и неплохо с этим справлялся. Ирина Ульянова возглавляет Фонд общественной дипломатии „Диалог“, она известная в Тюмени женщина, которая постоянно коммуницирует с молодежью».

Формирование общественного совета при департаменте Павла Белявского вызвало настоящий ажиотаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На обсуждении совета было вынесено девять кандидатур, говорит Ярославова. По ее словам, полемичное голосование шло отдельно по каждому: «На заседании вели протокол, все задокументировано, и я не вижу несправедливости в нашем решении. К тому же, комиссия по молодежной политике, физической культуре и спорту и так занимается работой на профильную для департамента тему».

Светлана Ярославова уверена: совершенно не важно, кем является и чем занимается общественник, так как главные качества для гражданского активиста — это высокий уровень социальной ответственности и чувство справедливости. В качестве примера она привела ситуацию с выборами, где общественными наблюдателями могут быть люди абсолютно любых возрастов и профессий, вне зависимости от их подкованности в политических темах.

Ярославова напомнила, что Павел Белявский, прежде чем занять пост директора департамента по общественным связям, сам был активистом, предложившим заметные социальные проекты.

Не согласны с мнением Светланы Ярославовой некоторые общественники. Источники, близкие к ситуации, высказываются однозначно. «Некомпетентный общественник это вообще зло! Таких точно надо сначала на обучение отправлять»,

«А при чем тут справедливость? Давайте бомжей наберем с улицы, и они будут оценивать работу департамента и задавать им курс», — негодуют гражданские активисты.

Интересно, что членство в общественном совете никак не оплачивается. То есть, например, Максим Шереметьев намерен попасть в совет из-за своего энтузиазма Фото: Владимир Андреев

Несмотря на решение ОП, Иван Шмонин и Максим Шереметьев не отступили от намерений попасть в Общественный совет. Они подтвердили, что уже подали необходимые документы. Ирина Егорова от комментариев воздержалась, перенаправив корреспондента на пресс-секретаря палаты.

В самом департаменте «URA.RU» рассказали, что из всех желающих конкурсная комиссия (а в нее войдут начальники управлений) выберет 15 человек. Приоритет при рассмотрении заявок отдадут тем, кто по долгу службы максимально близок к тематике работы департамента, а самовыдвиженцы будут на равных условиях с рекомендованными палатой. Кроме того, для общественного совета сформируют резерв, количество человек в котором никак не регламентируется.