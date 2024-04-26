На Урал идет пыльная буря с «ржавым» дождем

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Интервью с владельцами бара, Василием Орлом и Юрием Гагариным. Тюмень., глобус
Пыльная буря сформировалась в пустыне Сахара и идет в сторону Среднего и Южного Урала Фото:

Песчаная буря из пустыни Сахары уже приблизилась к границам России со стороны Белгорода, следом волна пойдет на Урал, где из-за изменения климата возможны дожди «ржавого» цвета. Об этом в своем telegram-канале сообщает синоптик Евгений Тишковец.

«Распределение ветрового режима указывает на то, что основные воздушные потоки идут с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Пыльный шлейф 27 апреля доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с „ржавым“ дождем», — указано в сообщении.

«Ржавый» дождь получил свое название из-за частичек пыли и песка красно-коричневого цвета, которые попадают в атмосферу из пустыни Сахара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в конце апреля выпал снег.

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Песчаная буря из пустыни Сахары уже приблизилась к границам России со стороны Белгорода, следом волна пойдет на Урал, где из-за изменения климата возможны дожди «ржавого» цвета. Об этом в своем telegram-канале сообщает синоптик Евгений Тишковец. «Распределение ветрового режима указывает на то, что основные воздушные потоки идут с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Пыльный шлейф 27 апреля доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с „ржавым“ дождем», — указано в сообщении. «Ржавый» дождь получил свое название из-за частичек пыли и песка красно-коричневого цвета, которые попадают в атмосферу из пустыни Сахара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в конце апреля выпал снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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