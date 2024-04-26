На Урал идет пыльная буря с «ржавым» дождем

26 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Пыльная буря сформировалась в пустыне Сахара и идет в сторону Среднего и Южного Урала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Песчаная буря из пустыни Сахары уже приблизилась к границам России со стороны Белгорода, следом волна пойдет на Урал, где из-за изменения климата возможны дожди «ржавого» цвета. Об этом в своем telegram-канале сообщает синоптик Евгений Тишковец. «Распределение ветрового режима указывает на то, что основные воздушные потоки идут с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Пыльный шлейф 27 апреля доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с „ржавым“ дождем», — указано в сообщении. «Ржавый» дождь получил свое название из-за частичек пыли и песка красно-коричневого цвета, которые попадают в атмосферу из пустыни Сахара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в конце апреля выпал снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Песчаная буря из пустыни Сахары уже приблизилась к границам России со стороны Белгорода, следом волна пойдет на Урал, где из-за изменения климата возможны дожди «ржавого» цвета. Об этом в своем telegram-канале сообщает синоптик Евгений Тишковец. «Распределение ветрового режима указывает на то, что основные воздушные потоки идут с юго-запада на северо-восток из пустыни Сахары в Ливии и Египта. Двое суток в ливийском Бенгази наблюдалась умеренная пыльная буря с ухудшением видимости до 200 метров. Пыльный шлейф 27 апреля доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с „ржавым“ дождем», — указано в сообщении. «Ржавый» дождь получил свое название из-за частичек пыли и песка красно-коричневого цвета, которые попадают в атмосферу из пустыни Сахара. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в конце апреля выпал снег.