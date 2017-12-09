Челябинцы сделали все, чтобы Путин больше не позвонил в «СтопГОК»

20:29 09 декабря 2017 0

Люди пришли на митинг в Коркино, несмотря на снегопад Фото: Людмила Потапова © URA.RU

Субботний экологический митинг в Коркино Челябинской области стал самым массовым мероприятием этой тематики в регионе. Как передает корреспондент «URA.RU», в нем приняло участие более четырех тысяч человек. Это в пять раз больше, чем в акциях «СтопГОКа» в Челябинске до того, как на движение обратил внимание президент России Владимир Путин, и в три раза больше, чем на митинге в конце ноября, состоявшемся после внимания главы государства.

Именно активность «СтопГОКа» и привлекла внимание жителей Коркино. 9 декабря они собрались, чтобы принять петицию к президенту страны. Главу государства просят решить вопрос с ликвидацией угольного разреза, самого крупного в Евразии. Как считают авторы петиции, рекультивация Коркинского разреза серьезно снизит, экологическую нагрузку и в самом районе, и в близлежащем Челябинске, с его миллионным населением.

«Дайте шанс на будущее!», «Потушите разрез!», «Коркинцы за жизнь», «Дайте рабочие места!», «Коркино за развитие!», «Коркино за чистый воздух!», — с такими плакатами вышли люди на Комсомольскую площадь Коркино. Все дружно скандировали «Коркино за жизнь!», «За рекультивацию». По сути 9 декабря родилось новое экологическое движение — «Коркино за жизнь».

На митинге собрались несколько тысяч человек из Коркинского района и Челябинска. Своих представителей прислали региональные отделения всех парламентских партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Участников могло быть больше, если бы не снегопад, серьезно осложнивший движение по Троицкому тракту, на котором находится Коркино.

Снег шел и во время митинга. Участников отогревали горячим чаем на травах и ягодах, а также кормили гречневой кашей из полевой кухни. Кухню пришлось вести из Челябинска. Сначала кашу и чай заказали в одной из столовых Коркино, но потом выяснилось, что глава района Евгений Валахов запретил предприятиям общепита оказывать какие-либо услуги участникам субботнего митинга «Коркино. За жизнь». Пришлось искать недорогую столовую в Челябинске.

1/7 Участники митинга требовали рекультивации и новых рабочих мест Фото: Людмила Потапова © URA.RU

«Эндогенные пожары в разрезе являются постоянным источником загрязнения атмосферного воздуха не только непосредственно в Коркинском районе. Пожары в разрезе называют одной из главных причин смога в Челябинске, который и без того испытывает серьезное отрицательное воздействие от действующих в черте города крупных промышленных производств, — говорится в петиции на имя президента, под которой ставили подписи на митинге. — В дыму, выделяемом при горении в разрезе, содержатся такие опасные для человека вещества и соединения как бензопирен, двуокись серы, диоксид азота, неорганическая пыль и окись углерода». В петиции сказано, что после того как ЧУК прекратила добычу угля, нет понимания, «кто в итоге будет решать одну из главных экологических проблем Челябинской области, которая отравляет жизнь десяткам тысяч жителей Южного Урала».

Новый владелец лицензии на разрез — Русская медная компания — предлагает ликвидировать его с использованием закладочного материала обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который РМК строит в Сосновском районе Челябинской области. «Но „общественные активисты“ (движение „СтопГОК“) выступают против строительства предприятия, тем самым лишая десятки тысяч жителей Южного Урала единственного реального шанса избавиться от удушливого смога, который ежедневно отравляет тысячи детей и взрослых», — делают вывод авторы петиции, подчеркивая, что люди доведены до отчаяния — с уходом градообразующего для Коркино предприятия многие лишились зачастую единственного источника дохода.