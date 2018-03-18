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Главные новости Свердловской области
14:25  18 марта 2018 0

Куйвашев раскрыл, за кого будет голосовать на выборах 2019 года

А Россель объяснил, что сложного будет в России в следующие шесть лет
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , куйвашев евгений, кабинка для голосования, 18марта, выборы президента россии, выборы2018
Соседка Евгения Куйвашева по голосованию призналась, что перепугалась, когда вышла из кабинкиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области продолжают работать только два из трех ее губернаторов: первый — Эдуард Россель и нынешний — Евгений Куйвашев. Оба сегодня проголосовали на выборах президента России. Первый — в школе №60 поселка Малый Исток, второй — на избирательном участке, расположенном в гимназии №104 в Екатеринбурге.

Экс-глава региона традиционно пришел на участок ровно в 10 утра в сопровождении жены Аиды и внука Александра. «Он со мной еще ребенком голосовать ходил, даже фотографии есть, где он у меня на коленках сидит, пока я карточку избирателя заполняю. Сейчас ему уже 28 лет, вон какой вымахал. Слежу, чтобы не пропускал [выборы]», — поделился с «URA.RU» Россель на входе на участок.

Эдуард Россель традиционно голосует в компании жены Аиды и внука Саши
Фото: Александр Пономарев

С виду Эдуард Эргартович выглядел немного уставшим. На этот раз он даже не стал расспрашивать у членов избирательной комиссии, как идет голосование. Поэтому его появление даже не сразу заметили. «Ой, Эдуард Эргартович, что вы там стоите, подходите ко мне, давайте паспорт», — воскликнула одна из членов избирательной комиссии.

Росселю тут же выдали бюллетень. В кабинке он провел не более 10 секунд, после чего опустил его в урну и уже собирался уйти, как его остановили журналисты. Россель попытался дать прогноз на будущее: «Предстоящие шесть лет, на мой взгляд, будут самыми сложными».

Свои слова он объяснил трудностями в международной политике. По словам Росселя, почти весь мир ополчился против России. «Нас обложили со всех сторон военными базами. Вы видите, что сегодня творится с Англией, США. Это влияет на развитие экономики нашей страны в худшую сторону», — пессимистично заметил экс-губернатор.

«Очень важно, чтобы мы выбрали в этой ситуации грамотного, умного, сдержанного человека. Который бы не бросался эмоционально на все вызовы. С этого война начинается. Сейчас же у нас политика государства ведётся правильная, ровная. Без всяких всплесков мы делаем своё дело. Мы успели переоснастить свою армию. И если мы придём к новой войне, то первый раз в истории будем воевать техникой, а не людьми. А это охлаждает умы наших потенциальных противников», — подчеркнул экс-губернатор.

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , куйвашев евгений, 18марта, выборы президента россии, выборы2018
Евгений Куйвашев пришел на участок около полудня без сопровождения
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона Евгений Куйвашев постарался проголосовать максимально тихо: точное время, когда он появится на участке, до последнего держалось в секрете от журналистов. Поэтому некоторые журналисты ждали его с 11 утра.

Появился Куйвашев в полдень без всякого сопровождения, в то время как на выборы губернатора (сентябрь 2017 года) он приходил с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. Глава региона тут же отправился в зал для голосования. Из-за того, что все кабинки были заняты, ему даже пришлось постоять в очереди.

«Сегодня очень важный день для всей страны — мы выбираем президента России, мы выбираем вектор развития страны. И я всех призываю тоже прийти на участки», — лаконично сообщил Куйвашев журналистам и отправился к выходу, где его попросили принять участие в голосовании по благоустройству. Губернатор поддержал реконструкцию набережной Исети и сквера у Оперного театра.

«Я выбрал три проекта, которые считаю самыми нужными. В следующий раз обязательно проголосую за парк „Зеленая роща“. Если можно было бы выбирать четыре проекта, сделал бы это в этот раз», — объяснил он свой выбор.

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Евгений Куйвашев в очередной раз сфотографировался для конкурса «Голосовач» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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