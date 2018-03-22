Главный взрывник башни за сутки до взрыва: «Мы молимся, в храм ходим»

18:48 22 марта 2018 0

По его мнению, эксцессов не будет — все пойдет по плану Фото: Анна Майорова © URA.RU

До сноса екатеринбургской телебашни остается чуть более суток. В компании «Р.В.С.» (работы взрывные специальные — генподрядчика по демонтажу телебашни) «URA.RU» заверили, что к сносу башни все готово. Каков настрой взрывников — в интервью гендиректора Юрия Овчарова.

— До сноса башни осталось чуть более суток. Как настроение? Не боитесь?

— Нет, мы не переживаем.

— Многие СМИ предвещают, что падение башни обернется катастрофой. Вы уверены, что все пойдет по плану?

— Конечно — все будет четко по проекту. Единственное, что я не могу предугадать — это погоду.

— Но пока она вам шепчет: идет снег, который еще больше смягчит удар и поможет нейтрализовать пыль…

Гендиректор АО «Р.В.С.» Юрий Овчаров Скриншот: с канала «4 канала» на YouTube

— Мы молимся, мы христиане. В храм ходим. Я думаю, что Бог поддерживает тех, кто делает все правильно.

— Раз идет снег, а на улице по-прежнему минусовые температуры, будет ли после взрыва применяться технология орошения водой того места, куда упадет башня — для борьбы с пылью?

— В проекте это предусмотрено. А раз это заложено, мы и делаем, хоть и зима. Если бы проектом было заложено посадить травку или чтобы она была зеленая — мы бы ее покрасили. Раз по проекту положено, значит, так все и будет сделано.

— Какие-то изменения вносились в него за последнее время?

— Нет, никаких изменений не было.

— А почему расширили зону оцепления? По проекту, она должна была идти по берегу реки, а теперь висят объявления о том, что оцепление будет охранять квадрат улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта. Перестраховываетесь?

— Если есть возможность отодвинуть подальше — мы всегда отодвигаем. Это не перестраховка, это запас, предусмотрительность.

— Время взрыва в 9 утра подтверждаете? Так и будет?

— Да. Все объявления уже вывешены, люди предупреждены.

— Желаем вам удачи!

— Она нам нужна! Удача и успех — как два начала, женское и мужское. Они двуедины: без удачи нет успеха, а без успеха нет удачи. Спасибо!