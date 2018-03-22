Главный взрывник башни за сутки до взрыва: «Мы молимся, в храм ходим»

До сноса екатеринбургской телебашни остается чуть более суток. В компании «Р.В.С.» (работы взрывные специальные — генподрядчика по демонтажу телебашни) «URA.RU» заверили, что к сносу башни все готово. Каков настрой взрывников — в интервью гендиректора Юрия Овчарова.
— До сноса башни осталось чуть более суток. Как настроение? Не боитесь?
— Нет, мы не переживаем.
— Многие СМИ предвещают, что падение башни обернется катастрофой. Вы уверены, что все пойдет по плану?
— Конечно — все будет четко по проекту. Единственное, что я не могу предугадать — это погоду.
— Но пока она вам шепчет: идет снег, который еще больше смягчит удар и поможет нейтрализовать пыль…
— Мы молимся, мы христиане. В храм ходим. Я думаю, что Бог поддерживает тех, кто делает все правильно.
— Раз идет снег, а на улице по-прежнему минусовые температуры, будет ли после взрыва применяться технология орошения водой того места, куда упадет башня — для борьбы с пылью?
— В проекте это предусмотрено. А раз это заложено, мы и делаем, хоть и зима. Если бы проектом было заложено посадить травку или чтобы она была зеленая — мы бы ее покрасили. Раз по проекту положено, значит, так все и будет сделано.
— Какие-то изменения вносились в него за последнее время?
— Нет, никаких изменений не было.
— А почему расширили зону оцепления? По проекту, она должна была идти по берегу реки, а теперь висят объявления о том, что оцепление будет охранять квадрат улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта. Перестраховываетесь?
— Если есть возможность отодвинуть подальше — мы всегда отодвигаем. Это не перестраховка, это запас, предусмотрительность.
— Время взрыва в 9 утра подтверждаете? Так и будет?
— Да. Все объявления уже вывешены, люди предупреждены.
— Желаем вам удачи!
— Она нам нужна! Удача и успех — как два начала, женское и мужское. Они двуедины: без удачи нет успеха, а без успеха нет удачи. Спасибо!